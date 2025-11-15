"Dom dobry" Smarzowskiego najlepszym filmem 3Kino Polish Film Festival Prague

"Dom dobry" najlepszym filmem 3Kino Polish Film Festival Prague

Film Wojtka Smarzowskiego "Dom dobry", który obejrzało w Polsce już ponad 600 tysięcy widzów, podbił 3Kino Polish Film Festival Prague. Produkcja zdobyła Grand Prix czeskiego festiwalu.

" 'Dom dobry' to film, który zachwycił swoją intensywnością, precyzją i bezkompromisowym autorskim stylem" - napisali w uzasadnieniu decyzji jurorzy.

Zdjęcie 3Kino Polish Film Festival Prague: Wojtek Smarzowski z nagrodą, fot. Kasia Klimkowska / materiały prasowe

Wojtek Smarzowski osobiście odebrał nagrodę podczas uroczystej gali, która odbyła się 16 listopada w Pradze.

"Bardzo dziękuję za zaproszenie na festiwal. Bardzo dziękuję jury, że nagrodziło mój film. Ale najbardziej dziękuję widzom, którzy przyszli go obejrzeć i zostali na spotkaniu. Dzięki tym rozmowom dowiedziałem się, że czeski system też nie daje wsparcia i opieki osobom, które były w związkach przemocowych. Jeszcze raz bardzo dziękuję!" - powiedział reżyser, któremu statuetkę wręczył dyrektor festiwalu Vavřinec Menšl.

Zdjęcie Wojtek Smarzowski i dyrektor festiwalu Vavřinec Menšl, fot. Kasia Klimkowska / materiały prasowe

"Ministranci" z Nagrodą Specjalną i Nagrodą Publiczności

Film "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego podbił we wrześniu serca widzów i jurorów 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja została nagrodzona aż ośmioma wyróżnieniami, w tym najważniejszą nagrodą festiwalu - Złotymi Lwami dla najlepszego filmu. Obraz otrzymał również nagrody za najlepszy scenariusz, montaż, Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Nagrodę Festiwali i Przeglądów Filmu Polskiego za Granicą, Złotego Kangura, Złotego Klakiera i Nagrodę Publiczności.

Podczas 3Kino Polish Film Festival Prague film "Ministranci" otrzymał Nagrodę Specjalną oraz bardzo ważną dla twórców - Nagrodę Publiczności.

"Film przekonał jury swoją formalną odwagą, napięciem, precyzją oraz zdolnością do otwarcia dialogu na tematy, które są aktualne i głęboko ludzkie" - napisano w uzasadnieniu.

W jury 3Kino Polish Film Festival Prague zasiadali: Maria Zbąska , reżyserka, scenarzystka i autorka zdjęć filmowych, która za swój pełnometrażowy debiut fabularny "To nie mój film" otrzymała w 2024 roku Grand Prix na Festiwalu Kina Środkowoeuropejskiego 3Kino FilmFest w Pradze oraz Jan Baset Střítežský - operator filmowy, absolwent FAMU i Josef Vomáčka - krytyk filmowy, dziennikarz i festiwalowy kurator.

"Dom dobry": o czym opowiada film Wojtka Smarzowskiego?

W swoim najnowszym filmie Wojciech Smarzowski zagląda do polskich "dobrych domów". Dzieją się w nich rzeczy, o których większość woli milczeć.

Kiedy Gośka poznaje w internecie Grześka, jest przekonana, że to w końcu "ten jedyny". Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Jednak na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

W filmie występuje plejada znakomitych polskich aktorów: Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka. Główne role brawurowo zagrali Agata Turkot i Tomasz Schuchardt.

"Ministranci": fabuła, obsada

Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego zakładają podsłuch... w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczynają balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem.

Główne role w filmie zagrali: Tobiasz Wajda (Filip Grabowski), Bruno Błach-Baar (Gustaw "Gucci") oraz Mikołaj i Filip Juszczykowie (bracia Kurczak). Młodym aktorom partnerują gwiazdy polskiego kina: Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.

3Kino Polish Film Festival Prague

3Kino Polish Film Festival Prague to impreza promująca polskie kino w Czechach. Festiwal rozpoczął się 10 listopada pokazem niezwykłego dokumentu "Prawdziwa historia Tamary Łempickiej".

Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji są m.in. Wojciech Smarzowski, Jan Englert, Matylda Giegżno, Korek Bojanowski, Grzegorz Łoszewski, Dominka Montean-Pańków i Marta Dzido.

