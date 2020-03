Dolly Parton: Sesja w "Playboyu" na 75. urodziny?

Dolly Parton, jedna z najbardziej znanych na świecie wokalistek country, w 1978 roku trafiła na okładkę "Playboya". Teraz, ponad czterdzieści lat później, przyznaje, że za rok, gdy będzie miała 75 lat, z chęcią powtórzyłaby swoją okładkową sesję dla tego magazynu.

"Cycki mam takie same jak 40 lat temu" - zapewnia Dolly Parton /Jason Kempin /Getty Images

Na takie wyznanie 74-letnia obecnie Dolly Parton zdobyła się w programie "60 Minutes Australia". "Nie planuję emerytury. Niedawno skończyłam 74 lata i jednym z moich kolejnych planów jest ponowne trafienie na okładkę 'Playboya'. Po raz pierwszy znalazłam się tam przed wielu laty. Myślę, że gdybym w wieku 75 lat ponownie zapozowała dla 'Playboya', byłoby o tym głośno. Nie wiem jednak, czy się na to zdecydują" - powiedziała wokalistka.

Zapytana o to, czy zmieściłaby się w ten sam gorset, który miała na zdjęciu z 1978 roku, Dolly Parton odparła z rozbrajającą szczerością: "Być może. Możliwe, że mogłabym go włożyć. Cycki mam takie same".

To kolejny raz, kiedy w ostatnich tygodniach jest głośno o Dolly Parton. Niedawno wokalistka opublikowała na Instagramie zdjęcie złożone z czterech innych, które byłyby jej zdaniem odpowiednie na portale takie jak LinkedIn, Facebook, Instagram i Tinder. Oryginalny post został popularnym viralem, kiedy inne gwiazdy umieściły podobne posty pod hashtagiem #DollyPartonChallenge.