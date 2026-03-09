Dołączy do kolejnego kultowego uniwersum? W obsadzie ikony kina

"Władca pierścieni" powraca w filmowej wersji

W maju 2024 roku ogłoszono, że seria "Władca Pierścieni" wzbogaci się o kolejną część. Kultowa seria fantasy powróci po latach nie tylko z nowymi przygodami uwielbianych bohaterów, ale i z niektórymi aktorami oryginalnej sagi!

"Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" zostanie wyreżyserowany przez odtwórcę roli Golluma Andy'ego Serkisa. Producentami są Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens i Zane Winer. Scenariusz napisały Walsh i Boyens razem z Phoebe Gittins i Artym Papageorgiou. Film powstaje dla Warner Bros. Pictures i New Line Cinema. Wejdzie do kin pod koniec 2027 roku. Według McKellena zdjęcia rozpoczną się w maju.

Fabuła ma ukazać, co wydarzyło się zniknięciem Bilbo Bagginsa na jego urodzinach a uformowaniem znanej z pierwszej części "Władcy pierścieni" Drużyny Pierścienia. Na ekranie ponownie zobaczymy Iana McKellena w roli Gandalfa, Elijah Wooda jako Frodo, Orlando Blooma jako Legolasa i oczywiście Andy'ego Serkisa jako Golluma. Co więcej, film ma ukazać także życie Golluma, gdy jeszcze był Smeagolem.

"Cieszę się, że mogę wrócić do rodziny, z którą uwielbiałem pracować przez wiele lat, i do postaci, od której nie mogę uciec" - wyznał Andy Serkis w wywiadzie dla "Metro".

Nowe twarze w Śródziemiu

Wiemy, że Viggo Mortensen nie powróci w roli Aragorna. W kluczową postać z uniwersum ma wcielić się Leo Woodall, brytyjski aktor młodego pokolenia, któemu największą rozpoznawalność przyniosły role w "Białym Lotosie" oraz "Jednym dniu".

Teraz na jaw wyszła informacja, że swój angaż w nowym filmie z uniwersum Tolkiena negocjuje również Anya Taylor-Joy. Na ten moment nie wiadomo, w kogo miałaby wcielić się 29-latka, ale "World of Reel" przekazuje, że mogłaby zagrać którąś z elfek - jej wygląd jak najbardziej do tego pasuje! ojawiają się też plotki, że projekt może zapoczątkować zupełnie nową trylogię osadzoną w kultowym uniwersum.

Anya Taylor-Joy zachwyca na ekranach od dekady

Urodzona w Miami Anya Taylor-Joy pierwszy raz pojawiła się na ekranie w filmie "Akademia wampirów", ale większą uwagę widzów zyskała w 2015 roku, gdy debiutował film Roberta Eggersa "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii". Później zachwyciła w produkcjach "Split", "Glass" czy "Emmie", ale to główna rola w serialu Netfliksa "Gambit królowej" przyniosła jej największy rozgłos. Od tamtej pory 29-letnia aktorka pojawiła się w "Ostatniej nocy w Soho", "Peaky Blinders", "Wikingu", "Menu", "Diunie: Części drugiej" czy nowej "Furiosie".

