Doda pożegnała zmarłego aktora porno, który zagrał w "Dziewczynach z Dubaju"

Pod koniec października niespodziewanie zmarł Michał Kasprzak, aktor bardziej znany pod pseudonimem Toxic Fucker, którego używał na planach filmów pornograficznych. Miał 35 lat. Przed śmiercią zdążył jeszcze zagrać w produkowanym przez Dorotę Rabczewską-Stępień filmie "Dziewczyny z Dubaju".

Doda

"Wczoraj zmarł aktor filmu 'Dziewczyny z Dubaju' i wspaniały człowiek. Ciężko pozbierać myśli. Bardzo się polubiliśmy na planie" - napisała w swojej relacji na Instastory Doda, dołączając zdjęcie Michała Kasprzaka.



O niespodziewanej śmierci Toxic Fuckera poinformował w piątek 30 października polski producent filmów pornograficznych, "Xes". W opublikowanym na Twitterze poście pojawiła się ta smutna informacja. "Na co dzień dostarczamy Wam rozrywki, ale nawet w świecie rozrywki bywają takie chwile, że można tylko płakać. Żegnaj Przyjacielu..." - czytamy we wpisie, do którego dołączone jest krótkie wideo. Powód śmierci Kasprzaka nie jest znany.



"Nie wierzę w żadne samobójstwo, przedawkowanie narkotyków. To nie to. Sama zachodzę w głowę, co mogło się stać" - mówi Doda w rozmowie z "Super Expressem".



Michał Kasprzak aka Toxic Fucker miał wykształcenie aktorskie, a poza produkcjami pornograficznymi można było go zobaczyć w epizodach m.in. w "Klanie", "Na Wspólnej" czy w "Barwach szczęścia". Jednak to filmy porno sprawiły, że stał się osobą rozpoznawalną.



Jak zdradziła "Super Expressowi" Doda, Kasprzak w "Dziewczynach z Dubaju" zagrał nie tylko w scenach erotycznych. Efekt będzie można zobaczyć w kinach od 22 stycznia przyszłego roku, o ile oczywiście zaplanowana na ten dzień premiera filmu reżyserowanego przez Marię Sadowską nie zostanie przełożona z powodu pandemii COVID-19. Tak stało się z filmem "Listy do M. 4", który w kinach miał pojawić się na początku listopada, ale jego premiera została odwołana.



Oparte na faktach "Dziewczyny z Dubaju" opowiedzą historię dziewczyny, która na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie aktorki, celebrytki i modelki. W rolach głównych w filmie Sadowskiej wystąpiły m.in. Paulina Gałązka, Olga Kalicka, Katarzyna Sawczuk oraz Anna Karczmarczyk.