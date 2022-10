"Scenarzysta David Kajganich i producentka Theresa Park zaczęli pracę nad 'Do ostatniej kosteczki' w okolicy 2015 roku, kiedy ukazała się książka, na podstawie której powstał film. Było to wiele lat temu, prawdopodobnie w okolicy kręcenia zdjęć do 'Tamtych dni, tamtych nocy'. Film miał reżyserować mój wielki kolega Antonio Campos, ale zrezygnował z projektu. Wtedy dostałem scenariusz. Jakakolwiek korelacja z tego rodzaju insynuacjami i głupotami jest niedorzeczna" – powiedział Guadagnino pytany o wysuwane przez fanów teorie o związku jego filmu z problemami Hammera.

Guadagnino wytłumaczył też, że w trakcie tworzenia filmu nie rozmawiano w ogóle na temat innych możliwości interpretacji jego fabuły. Skupiono się na tym, by sceny kanibalizmu były jak najbardziej realne.

"Jeśli chodzi o temat kanibalizmu, to podeszliśmy do niego bardzo rzeczowo. Kilku patologów wytłumaczyło nam m.in., jak wykonuje się ugryzienie na ciele kogoś, kto właśnie umarł. Nauczyliśmy się praktycznych rzeczy. Potrzeba dużo wysiłku, żeby przegryźć się przez skórę. Ktoś zastanawiał się, czy nie będziemy potrzebowali aktorów z mocniejszymi szczękami, ale Amerykanie już takie mają. To od żucia gumy" – wyjaśnił reżyser.

"W moim filmie nie chciałem szokować, bo tego nienawidzę. Byłem zainteresowany bohaterami. Bardzo głęboko rozumiem ich moralną walkę. Rozumiem, co się z nimi dzieje. Nie jestem po to, żeby kogokolwiek oceniać. Możesz nakręcić film o kanibalizmie, jeśli potrafisz się wczuć w psychikę bohaterów i jeśli nie traktujesz kanibalizmu jako narzędzia dla horroru" – mówił wcześniej o swoim filmie Guadagnino.

"Do ostatniej kosteczki": Kiedy premiera?

Film "Do ostatniej kosteczki" zadebiutuje w polskich kinach 25 listopada.

