"Avengers: Doomsday": widowiskowy zwiastun wyczekiwanego filmu

W filmie "Avengers: Doomsday" "bohaterowie z trzech różnych uniwersów znajdą się w samym centrum konfliktu, który zadecyduje o ich przyszłości. Staną przed największym wyzwaniem w swojej historii, mierząc się z zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli".

Nowa odsłona przygód kultowych bohaterów Marvela jest jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów roku. "Było nas sześcioro. Mówili na nas Avengers" - mówi Steve Rogers (Chris Evans) w pierwszych minutach najnowszego zwiastuna "Avengers: Doomsday". W kolejnych scenach pojawia się m.in. Fantastyczna Czwórka, Thor, Shang Chi, Kate Bishop, Yelena Belova oraz X-Meni.

"Do mnie, moi X-Meni" - mówi filmowy Cyklop, a w komentarzach pod zwiastunem fani wyrażają swoją radość na widok ulubionej postaci, która debiutuje w MCU.

"Avengers: Doomsday" to również ostatni film, w którym zobaczymy zmarłego w październiku Patricka Stewarta. W produkcji powtórzy on rolę Profesora X, w którą wcielił się po raz pierwszy w filmie "X-Men" w 2000 roku.

"Avengers: Doomsday": 10 osób pracowało nad scenariuszem

Głównymi scenarzystami "Doomsday" są Stephen McFeely, współscenarzysta filmów z serii "Avengers" i "Kapitan Ameryka", oraz Michael Waldron, twórca serialu "Loki" i fabuły do "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu". Poza nimi Gildia wymienia także osiem osób, które pracowały nad "dodatkowymi materiałami literackimi": Erica Pearsona, Chrisa McKennę, Erika Sommersa, Jeffa Lovenessa, Andrew Lanhama, Destina Daniela Crettona, Reynoldsa i Jackmana.

W obsadzie znaleźli się: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena oraz Tenoch Huerta Mejía.

"Avengers: Doomsday" zadebiutuje w polskich kin 18 grudnia 2026 roku.

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