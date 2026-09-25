Do... czterech razy sztuka? Chemia między nimi jest niezaprzeczalna

Johnny Depp powraca do mainstreamu

Johnny Depp przez lata udowadniał, że równie dobrze jak w ekscentrycznych, charakterystycznych rolach odnajduje się w wielkich hollywoodzkich widowiskach. Jego kreacja kapitana Jacka Sparrowa w serii "Piraci z Karaibów" uczyniła z niego jedną z największych gwiazd światowego kina. Aktor z powodzeniem łączył komediowy talent z widowiskowymi scenami akcji także w "Jeźdźcu znikąd" czy "Wrogach publicznych". Teraz, po przerwie od hollywoodzkiego mainstreamu, Depp wraca do kina akcji w "Nienasyconym" - mrocznym thrillerze w reżyserii Marca Webba.

Akcja filmu rozgrywa się na pokładzie luksusowego jachtu. Depp wciela się w Kelly'ego, tajemniczego pasażera, który nawiązuje nieoczekiwaną relację z barmanką graną przez gwiazdę "Outer Banks" Madelyn Cline. Wkrótce oboje zostają wciągnięci w niebezpieczną przestępczą intrygę, w której kluczową rolę odgrywa bohaterka Penélope Cruz. Całą trójkę ma łączyć tragiczna więź.

Reżyser Marc Webb zdradził, że ekranowa energia Deppa zostanie zestawiona z emocjonalnością Cline. "Johnny nie jest aktorem, który szczególnie często pokazuje bezbronność. Jest tancerzem, tricksterem, jednym z największych aktorskich wirtuozów naszych czasów, ale nie płacze przed kamerą. Potrzebowałem więc kogoś, kto wniesie do filmu emocje i nada mu serce. Maddie jest w tym naprawdę świetna" - mówił Webb.

Scenariusz do filmu napisał Zach Dean ("Szybcy i wściekli 10"), a producentami są m.in. Basil Iwanyk i Erica Lee, stojący za serią "John Wick". Obok Johnny'ego Deppa, Madelyn Cline i Penélope Cruz w obsadzie znaleźli się również Manu Ríos i Arón Piper, znani ze "Szkoły dla elity", Anika Boyle ("Stranger Things: The First Shadow") oraz Juan Diego Botto ("Legion samobójców").

"Nienasycony" [trailer] materiały dystrybutora

"Nienasycony": Fabuła

Na luksusowym jachcie u wybrzeży Hiszpanii młoda barmanka Lorna poznaje tajemniczego pasażera, który od rana nie rozstaje się z kieliszkiem. To pozornie przypadkowe spotkanie szybko wciąga ją w niebezpieczny świat przestępczych układów i przemocy.

Kiedy na pokładzie pojawiają się ludzie potężnej organizacji przestępczej, Lorna odkrywa, że tajemniczy nieznajomy skrywa znacznie więcej, niż można było przypuszczać. Wkrótce oboje stają się pionkami w grze, w której nikt nie może czuć się bezpiecznie, a granica między sojusznikiem i wrogiem zaciera się z każdą chwilą.