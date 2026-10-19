Film Zacka Snydera miał swoją premierę w 2016 roku. Eisenberg wcielił się w Lexa Luthora, genialnego miliardera i nemezis Człowieka ze Stali. Interpretacja aktora spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem widzów i krytyków, podobnie jak pozostałe aspekty dzieła. Produkcja otrzymała cztery Złote Maliny. Jedna z nich trafiła do Eisenberga.

Kariera reżyserska Jesse'ego Eisenberga

Aktor debiutował jako reżyser w 2022 roku za sprawą "When You Finish Saving the World". Opinie krytyków były umiarkowanie dobre. Z kolei "Prawdziwy ból" z 2024 roku okazał się ogromnym sukcesem. Zebrał wspaniałe recenzje, a Eisenberg miał szansę na Oscara za scenariusz oryginalny. Złotą statuetkę otrzymał grający drugoplanową rolę Kieran Culkin.

"Debiut" jest trzecim reżyserskim projektem Eisenberga. Fabuła skupia się na kulisach wystawienia amatorskiej sztuki teatralnej w miejskim ośrodku kultury. Główną bohaterką jest Mona (Julianne Moore), nieśmiała kobieta, która zrobi wszystko, by wypaść jak najlepiej w niewielkiej roli. Jej podejście spotyka się z protestami ze strony nieznoszącego sprzeciwu reżysera (Paul Giamatti). Historię określono jako "Czarnego łabędzia" w wersji Woody'ego Allena. Pierwsze recenzje okazały się bardzo dobre. Moore jest obecnie faworytką w wyścigu po Oscara za pierwszoplanową rolę kobiecą.

Jesse Eisenberg czuł, że nie ma dla niego miejsca w kinie wysokobudżetowym

Gdy podczas spotkania z widzami po seansie "Debiutu" na BFI London Film Festival Eisenberg otrzymał pytanie o rozpoczęcie kariery reżyserskiej, odpowiedział szczerze: "sporą rolę odegrał tutaj strach". "Nie mogłem dostać roli w filmach wielkich wytwórni, bo wpadła mi Złota Malina za film o Batmanie. Widziałem, w jakim kierunku to zmierza" - mówił gwiazdor "The Social Network".

"Przemysł filmowy mówi ci wprost, czego od ciebie chce" - tłumaczył. "Jego przedstawiciele nie chcieli mnie w kinie superbohaterskim. Jeśli jesteś mądry i samoświadomy, szybko to wyłapujesz. Aktor, który nie odniesie sukcesu, upierałby się, że musi jednak w nich grać. To się nie uda. Nie chcą cię tam. Gdyby chcieli, nie daliby ci Złotej Maliny. To nagroda za złe aktorstwo".

"Jako aktor jesteś w stanie ciągłej paniki. Zastanawiasz się, czy twoje akcje idą w górę, czy w dół. Ja stwierdziłem, że muszę zacząć reżyserować. Dlatego zacząłem pisać scenariusze, by utrzymać moją karierę na powierzchni" - kontynuował Eisenberg.

Kiedy "Debiut" wejdzie do polskich kin?

"Debiut" wejdzie do polskich kin 25 grudnia 2026 roku.