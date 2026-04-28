Kontynuacja historii "Django" na wielkim ekranie?

W 2012 roku debiutował film Quentina Tarantino, nawiązujący tytułem do dzieła Sergia Corbucciego z 1966 roku, "Django". Główną rolę w produkcji odegrał Jamie Foxx, który wcielił się w tytułowego bohatera. Django po uwolnieniu przez niemieckiego łowcę głów (Christoph Waltz), przemierza z nim południe Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu wyjętych spod prawa. Później trop zaginionej żony doprowadza go do właściciela plantacji (Leonardo DiCaprio).

Po zrealizowaniu filmu Tarantino stworzył również komiksy jako kontynuację historii Django. Siedem zeszytów "Django/Zorro" zostało wydanych nakładem Dynamite Entertainment. Akcja rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach przedstawionych w filmie. Czarnoskóry łowca głów spotyka słynnego zamaskowanego herosa, który staje się jego mentorem.

Już 7 lat temu pojawiła się informacja, że Quentin Tarantino planuje przenieść na ekran kontynuację losów Django, lecz przez długi czas o tym projekcie nie było żadnych nowych informacji. Wiele osób myślało, że został dawno skasowany. Jak się okazuje - nic bardziej mylnego!

"Deadline" donosi, że Sony Pictures rozpoczęło pracę nad ekranizacją komiksów. Nad scenariuszem pracuje Brian Helgeland, laureat Oscara, twórca scenariuszy do filmów "Tajemnice Los Angeles", "Człowiek w ogniu", "The Killer", "Teoria spisku" czy "Rzeka tajemnic".

