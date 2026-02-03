DiCaprio mówił o nim "mój polski dziadek". Mało kto zna tę historię

Leonardo DiCaprio bardzo rzadko mówi o swoich artystycznych inspiracjach w sposób osobisty. Tym bardziej uwagę zwraca fakt, że przez lata konsekwentnie używał wobec jednego twórcy określenia brzmiącego niemal jak rodzinne wyznanie. Stanisław Szukalski był dla aktora kimś znacznie więcej niż ciekawostką z historii sztuki. DiCaprio nazywał go "moim polskim dziadkiem", podkreślając wyjątkową relację, która ukształtowała się jeszcze w jego dzieciństwie.

Stanisław Szukalski w życiu rodziny DiCaprio

Stanisław Szukalski nie był spokrewniony z Leonardo DiCaprio. Był natomiast bliskim przyjacielem jego ojca, George'a DiCaprio, i przez lata pozostawał częścią ich domowego świata. Młody Leonardo bywał w pracowni artysty, obserwował jego sposób pracy, słuchał opowieści i obcował z twórczością, która znacząco odbiegała od klasycznych wyobrażeń o sztuce.

Wspomnienia z tamtego okresu często pojawiają się w relacjach aktora jako obrazy intensywne i formujące. Starszy artysta, funkcjonujący na marginesie głównego nurtu, tworzył własny język wizualny i własną opowieść o świecie. Dla dziecka była to przestrzeń wyobraźni, ale też kontakt z kimś, kto traktował sztukę jak sens życia, a nie zawód.

Kim był Stanisław Szukalski jako artysta?

Szukalski urodził się w 1893 roku w Warcie. W okresie międzywojennym był w Polsce postrzegany jako jeden z najbardziej wyrazistych i obiecujących twórców swojego pokolenia. Jego prace wyróżniały się monumentalną formą, skrajną dbałością o detal oraz silnymi odniesieniami do mitologii, historii i symboliki słowiańskiej.

Był artystą bezkompromisowym, obdarzonym ogromną wyobraźnią i jednocześnie trudnym charakterem. Jego twórczość wizualna zachwycała rozmachem, ale jego poglądy i teorie często budziły kontrowersje. Ta dwoistość sprawiła, że z czasem znalazł się poza głównym obiegiem świata sztuki, tworząc niemal wyłącznie dla siebie i wąskiego kręgu odbiorców.

Zermatyzm i prywatna wizja historii świata

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów działalności Szukalskiego była stworzona przez niego koncepcja zermatyzmu. Był to rozbudowany, autorski system łączący historię, mitologię, język i rysunek. Artysta budował własną wizję dziejów ludzkości, ilustrując ją setkami szkiców i notatek.

Choć teoria ta nie znalazła uznania w świecie naukowym, jej wizualny potencjał był ogromny. Szukalski tworzył obrazy, które wyglądały jak fragmenty nieistniejącej cywilizacji. Dla młodego DiCaprio był to świat kompletny, spójny i całkowicie odmienny od wszystkiego, co znał z podręczników czy muzeów.

Dokument o Szukalskim i powrót do zapomnianego artysty

Po latach, już jako rozpoznawalny aktor i producent, Leonardo DiCaprio wrócił do tej historii. Wspólnie z ojcem zaangażował się w powstanie dokumentu Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski, który przybliżył sylwetkę artysty międzynarodowej publiczności.

Film nie jest klasycznym portretem biograficznym. Pokazuje zarówno ogromny talent Szukalskiego, jak i jego skomplikowaną osobowość. Opowiada o utracie znacznej części dorobku podczas II wojny światowej, o latach spędzonych na marginesie oraz o twórczości rozwijanej w izolacji, z dala od instytucjonalnego wsparcia.

Leonardo DiCaprio John Nacion/Variety Getty Images

Rola Leonarda DiCaprio w przywracaniu pamięci o Szukalskim

DiCaprio nie występuje w dokumencie jako gwiazda, lecz jako świadek. Jego obecność ma charakter osobisty, niemal dyskretny. Aktor nie próbuje reinterpretować dorobku artysty ani narzucać odbiorcy gotowych ocen. Raczej sygnalizuje, że historia Szukalskiego jest warta uwagi i że przez lata pozostawała niesprawiedliwie pomijana.

To podejście wyróżnia ten projekt na tle wielu inicjatyw sygnowanych nazwiskami celebrytów. Zamiast budować sensację, DiCaprio wraca do własnych wspomnień i oddaje głos komuś, kto realnie wpłynął na jego wrażliwość.