Diane Kruger wystąpi filmie biograficznym. Będzie kręcony w Polsce!

Informację tym, że Talia Ryder wcieli się w postać Joy "Joiki" Womack, przekazał portal "The Hollywood Reporter". Womack jest jedną z niewielu zagranicznych tancerek i jedną z dwóch Amerykanek, które kształciły się w Moskiewskiej Państwowej Akademii Choreografii, znanej również jako Akademia Baletu Bolszoj. Początkowo w tę postać miała wcielić się gwiazda filmu "Jojo Rabbit", Thomasin McKenzie.

Diane Kruger w filmie "Joika"

Diane Kruger zagra w filmie "Joika" niejaką Wołkową, byłą baletnicę i mentorkę Joy Womack. To właśnie dzięki niej amerykańska tancerka osiągnęła wielkość. Reżyserem filmu o ich relacji jest James Napier Robertson (serial "Romper Stomper").

"Joika" to nowozelandzko-polska koprodukcja. Autorem zdjęć do filmu będzie Tomasz Naumiuk, a jedną z producentek Klaudia Śmieja-Rostworowska. "Diane i Talia to niebiański duet. Talent i doświadczenie Diane Kruger są znakomitym uzupełnieniem odwagi Talii Ryder. Możliwość ich obserwowania będzie prawdziwą rozkoszą - na pewno polecą iskry. Umiejętności taneczne Talii mogą się równać jedynie z jej umiejętnościami aktorskimi. Z kolei Diane to prawdziwy żywioł. Znakomicie odda wspaniałość i pasję Tatiany Wołkowej. Dynamika pomiędzy tą dwójką będzie absolutnie magiczna" - zachwyca się gwiazdami swojego filmu Robertson.

Talię Ryder zobaczymy już w grudniu tego roku w filmie Stevena Spielberga "West Side Story" oraz w dramacie "Master". Zakończyła też zdjęcia do romantycznego dramatu "Hello, Goodbye and Everything in Between". A Diane Kruger będzie można oglądać m.in. w sensacyjnym "The 355", w którym zagrała i boku Jessiki Chastain, Penelope Cruz oraz Lupity Nyong’o. Wystąpi też w nowym filmie Neila LaBute’a ("Między nami facetami") "Out of the Blue".