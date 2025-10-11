Diane Keaton nie żyje. Hollywood wspomina legendę kina

O odejściu Keaton poinformował portal "People", powołując się na źródła w rodzinie aktorki. Nie podano przyczyny śmierci laureatki Oscara za "Annie Hall".

Hollywood wspomina Diane Keaton. "Genialna, piękna, niezwykła"

"Diane była magiczna. Nie było i nie będzie drugiej takiej osoby. Kochałam ją i czułam się wyróżniona, że byłam jej przyjaciółką. Przesyłam dużo miłości jej rodzinie. Jakimże była ona cudem" – przekazała serwisowi "Deadline" Mary Steenburgen, która wystąpiła z Keaton w filmach "Pozycja obowiązkowa" i "Book Club. Następny rozdział".

Bette Midler, która zagrała ze zmarłą w komedii "Zmowa pierwszych żon", zadedykowała jej wpis na Instagramie. "Odeszła genialna, piękna, niezwykła Diane Keaton. Nie opiszę wam, jak bardzo jest to dla mnie smutne. Była przezabawna, prawdziwy oryginał. Była pozbawiona cwaniactwa i nie nigdy nie rywalizowała — czego można by się spodziewać po gwieździe takiego formatu. Nikogo nie udawała" – napisała.

Diane Keaton nie żyje. "Czuła i kreatywna, a przy okazji legenda Hollywood"

"Jedna z najwspanialszych aktorek w historii. Ikona stylu, humoru i komedii. Genialna. Cóż za osoba" – możemy przeczytać w portalu X na profilu Bena Stillera.

"Miałem zaszczyt nazywać Diane Keaton moją przyjaciółką. Była niesamowicie czułą i kreatywną osobą, która przy okazji była też legendą Hollywood. Zabrano ją od nas za wcześnie. Będziemy za tobą tęsknić, Diane" – napisał w portalu X reżyser Paul Feig.