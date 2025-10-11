Jak poinformował serwis "People", Keaton zmarła w Kalifornii. Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci aktorki. Jej bliscy poprosili o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie.

Diane Keaton. Początek kariery i pierwsze projekty z Woodym Allenem

Urodziła się jako Diane Hall 5 stycznia 1946 roku. W liceum ćwiczyła aktorstwo i śpiew. Gdy chciała dołączyć do związku Actors’ Equity Association, okazało się, że należy już do niego osoba o jej imieniu. Wtedy też przyjęła panieńskie nazwisko swej matki, a świat poznał ją jako Diane Keaton.

Wystąpiła w musicalu "Hair", a za rolę w sztuce Woody’ego Allena "Zagraj to jeszcze raz, Sam" otrzymała nominację do nagrody Tony. Po latach Keaton wyznała, że podczas pierwszego spotkania z nowojorskim reżyserem bała się, że nie dostanie roli, ponieważ była od niego wyższa.

W kinie debiutowała komedią "Zakochani i inni" z 1970 roku. W 1972 roku wystąpiła w filmowej adaptacji "Zagraj to jeszcze raz, Sam", która stanowiła jej pierwszą kinową współpracę z Woodym Allenem. W następnych latach spotkali się na planie "Śpiocha" (1973) oraz "Miłości i śmierci" (1975). Keaton wielokrotnie zaznaczała, że spotkanie z Allenem było jedną z najważniejszych chwil w jej życiu.

Zdjęcie Diane Keaton i Woody Allen w filmie "Annie Hall" / Bettmann / Contributor / Getty Images

Diane Keaton. Jej najważniejsze role

W 1972 roku Keaton wystąpiła także w "Ojcu chrzestnym" Francisa Forda Coppoli. Wcieliła się w Key Adams, narzeczoną i przyszłą żonę granego przez Ala Pacino Michaela Corleone. Film okazał się niespodziewanym hitem kasowym i artystycznym, ostatecznie uhonorowanym trzema Oscarami, w tym dla najlepszego filmu. Keaton powtórzyła swą rolę w drugiej i trzeciej części serii.



Największym sukcesem w karierze Keaton okazała się tytułowa rola w "Annie Hall" Woody’ego Allena z 1977 roku. Aktorka, która przez pewien czas była związana z reżyserem, w początkowych latach kariery uchodziła za jego muzę. Nikt nie ukrywał, że Annie posiada dużo cech Keaton. Bohaterka nosi nawet prawdziwe nazwisko aktorki. Sam film stanowi swego rodzaju rozliczenie z ich związkiem.

"Annie Hall" uhonorowano czterema Oscarami, w tym dla najlepszej produkcji roku. Keaton otrzymała statuetkę za pierwszoplanową rolę żeńską. Z Allenem współpracowała jeszcze czterokrotnie.

Kolejną wielką rolę zagrała w "Czerwonych" Warrena Beatty’ego z 1981 roku. Wcieliła się w Louise Bryant, dziennikarkę i feministkę związaną z lewicującym Jackiem Reedem. Epicki dramat okazał się jednym z najważniejszych filmów roku. Beatty otrzymał Oscara za reżyserię, z kolei Keaton nominację dla aktorki.

Zdjęcie Diane Keaton i Warren Beatty w 1982 roku / Vinnie Zuffante / Stringer / Getty Images

Diane Keaton. W latach 90. XX wieku wróciła do komedii

W latach 80. Keaton zachwycała rolami w "Pani Soffel" i "Zbrodniach serca". Na początku ostatniej dekady XX wieku wróciła do komedii za sprawą serii "Ojciec panny młodej", w której partnerowała Steve’owi Martinowi. Natomiast w 1996 roku stanęła za kamerą hitu "Zmowa pierwszych żon", w której zagrała także jedną z głównych ról obok Goldie Hawn i Bette Midler. Uznanie krytyki przyniosła jej rola śmiertelnie chorej ciotki tytułowego bohatera w filmie "Pokój Marvina", za którą otrzymała trzecią nominację do Oscara.

W 2003 roku Keaton zachwyciła w komedii romantycznej „Lepiej późno niż później”. Film opowiadał o romansie starzejącego się playboya (w tej roli Jack Nicholson) i matki jego ostatniej, o wiele młodszej dziewczyny. Aktorka otrzymała za swoją rolę Złoty Glob i czwartą nominację do Oscara.

Keaton pozostała aktywna zawodowo niemal do końca życia. Mogliśmy ją zobaczyć między innymi w serialu "Młody papież" Paolo Sorrentino. Popularnością wśród widzów cieszyła się seria "Book Club", w której wystąpiła u boku Jane Fondy, Candice Bergen i Mary Steenburgen. Jej filmografię zamknął "Obóz wspomnień" z 2024 roku.