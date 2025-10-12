Diane Keaton nie żyje. Aktorka była laureatką Oscara za tytułową rolę w "Annie Hall" Woody'ego Allena. Do historii przeszły także jej kreacje w trzech częściach "Ojca chrzestnego" Francisa Forda Coppoli, "Czerwonych" Warena Beatty'ego i "Lepiej późno niż później" Nancy Meyers.

Jak poinformował serwis People, Keaton zmarła w Kalifornii. Miała 79 lat. Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci aktorki. Jej bliscy poprosili o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie.

Diane Keaton nigdy nie wyszła za mąż

Relacje miłosne Diane Keaton wielokrotnie znajdowały się w centrum zainteresowania mediów i fanów. Legendarna aktorka nigdy nie wyszła za mąż, a w wywiadach podkreślała, że cieszy się z decyzji o pozostaniu singielką.

"[Nie jest mi smutno], bo myślę, że to macierzyństwo było tym, czego potrzebowałam najbardziej" - mówiła w rozmowie z People. "Nie sądzę, by małżeństwo było dla mnie dobrym pomysłem i naprawdę cieszę się, że nigdy się na nie nie zdecydowałam [...]" - dodała. Keaton wychowała dwoje adoptowanych dzieci: córkę Dexter i syna Duke’a.

Jednym z jej najgłośniejszych związków była relacja z Woodym Allenem. Aktorka zagrała w jego filmach, m.in. w "Zagraj to jeszcze raz, Sam" czy kultowej "Annie Hall", za którą otrzymała Oscara. Wielu spekulowało, że fabuła filmu była inspirowana ich związkiem. W 1977 roku Keaton zaprzeczyła jednak tym doniesieniom w wywiadzie dla The New York Times, przyznając jednocześnie, że "istnieją w tym pewne elementy prawdy".

Keaton i Allen byli parą w latach 1968–1972. Mimo że ich drogi się rozeszły, aktorka otwarcie broniła byłego partnera, gdy pojawiły się wobec niego oskarżenia o wykorzystywanie córki, Dylan Farrow. "Woody Allen jest moim przyjacielem i nadal mu wierzę" - napisała Diane Keaton na platformie X w styczniu 2018 roku.

Diane Keaton: Al Pacino był miłością jej życia

W 2017 roku Diane Keaton wyznała w rozmowie z People, że "zadurzyła się" w Alu Pacino podczas pracy nad "Ojcem chrzestnym". Ich związek, z przerwami, trwał od początku lat 70. aż do 1990 roku.

"Byłam w nim absolutnie zakochana. Uroczy, zabawny, nieustannie mówił" — wspominała aktorka.

Pacino z kolei napisał w swoich wspomnieniach "Sonny Boy": "Zawsze mieliśmy silną więź. Rozumiała mój sposób patrzenia na świat i to, że ktoś naprawdę mnie pojmował, było kojące. Zacząłem się o nią starać. Spędzaliśmy razem czas, a po kilku miesiącach staliśmy się parą. Znaleźliśmy własny rytm - taki, który był dla nas odpowiedni".

Keaton wówczas marzyła o małżeństwie, jednak Pacino unikał zobowiązania. Gdy postawiła ultimatum, rozstali się na dobre. Mimo to pozostali sobie bliscy. Kiedy aktorka odbierała w 2017 roku 45. Nagrodę za Całokształt Twórczości Amerykańskiego Instytutu Filmowego, Pacino powiedział ze sceny: "Jesteś wielką artystką. Będę cię zawsze kochał".

Keaton w międzyczasie romansowała z Warrenem Beattym, który obsadził ją nawet w swoim filmie "Czerwoni" z 1981 roku. Choć ich relacja zakończyła się w latach 80., a Beatty później poślubił aktorkę Annette Bening, Keaton i on pozostali bliskimi przyjaciółmi.