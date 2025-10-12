Diane Keaton była po uszy zakochana w znanym aktorze. Nie chciał się z nią ożenić
Diane Keaton, legendarna aktorka i laureatka Oscara za rolę w filmie "Annie Hall", zmarła w wieku 79 lat. Choć nigdy nie wyszła za mąż, jej życie uczuciowe swego czasu budziło wielkie zainteresowanie. Aktorka otwarcie mówiła, że to macierzyństwo dało jej najwięcej szczęścia.
Diane Keaton nie żyje. Aktorka była laureatką Oscara za tytułową rolę w "Annie Hall" Woody'ego Allena. Do historii przeszły także jej kreacje w trzech częściach "Ojca chrzestnego" Francisa Forda Coppoli, "Czerwonych" Warena Beatty'ego i "Lepiej późno niż później" Nancy Meyers.
Jak poinformował serwis People, Keaton zmarła w Kalifornii. Miała 79 lat. Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci aktorki. Jej bliscy poprosili o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie.
Relacje miłosne Diane Keaton wielokrotnie znajdowały się w centrum zainteresowania mediów i fanów. Legendarna aktorka nigdy nie wyszła za mąż, a w wywiadach podkreślała, że cieszy się z decyzji o pozostaniu singielką.
"[Nie jest mi smutno], bo myślę, że to macierzyństwo było tym, czego potrzebowałam najbardziej" - mówiła w rozmowie z People. "Nie sądzę, by małżeństwo było dla mnie dobrym pomysłem i naprawdę cieszę się, że nigdy się na nie nie zdecydowałam [...]" - dodała. Keaton wychowała dwoje adoptowanych dzieci: córkę Dexter i syna Duke’a.
Jednym z jej najgłośniejszych związków była relacja z Woodym Allenem. Aktorka zagrała w jego filmach, m.in. w "Zagraj to jeszcze raz, Sam" czy kultowej "Annie Hall", za którą otrzymała Oscara. Wielu spekulowało, że fabuła filmu była inspirowana ich związkiem. W 1977 roku Keaton zaprzeczyła jednak tym doniesieniom w wywiadzie dla The New York Times, przyznając jednocześnie, że "istnieją w tym pewne elementy prawdy".
Keaton i Allen byli parą w latach 1968–1972. Mimo że ich drogi się rozeszły, aktorka otwarcie broniła byłego partnera, gdy pojawiły się wobec niego oskarżenia o wykorzystywanie córki, Dylan Farrow. "Woody Allen jest moim przyjacielem i nadal mu wierzę" - napisała Diane Keaton na platformie X w styczniu 2018 roku.
W 2017 roku Diane Keaton wyznała w rozmowie z People, że "zadurzyła się" w Alu Pacino podczas pracy nad "Ojcem chrzestnym". Ich związek, z przerwami, trwał od początku lat 70. aż do 1990 roku.
"Byłam w nim absolutnie zakochana. Uroczy, zabawny, nieustannie mówił" — wspominała aktorka.
Pacino z kolei napisał w swoich wspomnieniach "Sonny Boy": "Zawsze mieliśmy silną więź. Rozumiała mój sposób patrzenia na świat i to, że ktoś naprawdę mnie pojmował, było kojące. Zacząłem się o nią starać. Spędzaliśmy razem czas, a po kilku miesiącach staliśmy się parą. Znaleźliśmy własny rytm - taki, który był dla nas odpowiedni".
Keaton wówczas marzyła o małżeństwie, jednak Pacino unikał zobowiązania. Gdy postawiła ultimatum, rozstali się na dobre. Mimo to pozostali sobie bliscy. Kiedy aktorka odbierała w 2017 roku 45. Nagrodę za Całokształt Twórczości Amerykańskiego Instytutu Filmowego, Pacino powiedział ze sceny: "Jesteś wielką artystką. Będę cię zawsze kochał".
Keaton w międzyczasie romansowała z Warrenem Beattym, który obsadził ją nawet w swoim filmie "Czerwoni" z 1981 roku. Choć ich relacja zakończyła się w latach 80., a Beatty później poślubił aktorkę Annette Bening, Keaton i on pozostali bliskimi przyjaciółmi.
Czytaj więcej: Diane Keaton nie żyje. Hollywood wspomina legendę kina