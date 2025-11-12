"Diabeł ubiera się u Prady 2”: mamy pierwszy zwiastun! Gotowi na wielki powrót?

Film "Diabeł ubiera się u Prady" trafił do kin w 2006 roku i był adaptacją bestsellerowej powieści Lauren Weisberger. Opowiadał historię Andy Sachs (Anne Hathaway), młodej dziennikarki, która podejmuje pracę u nieprzewidywalnej i despotycznej Mirandy Priestly (Meryl Streep) - redaktor naczelnej fikcyjnego magazynu "Runway".

Reklama

W obsadzie pojawili się również Emily Blunt i Stanley Tucci, a film zyskał status kultowego, nie tylko dzięki błyskotliwym dialogom, ale też za sprawą fenomenalnych kreacji aktorskich i ikonicznych stylizacji.

Właśnie otrzymaliśmy najnowszą zapowiedź wyczekiwanego sequelu!

Wideo youtube

Według nieoficjalnych doniesień fabuła sequela skupi się na dalszych losach Mirandy Priestly - legendarnej redaktor naczelnej magazynu "Runway". Tym razem bohaterka musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością upadającej prasy drukowanej i powalczyć o przetrwanie w świecie zdominowanym przez cyfrowe media i reklamowe budżety.

Do obsady ma dołączyć także Lady Gaga, choć nie wiemy jeszcze, jaka będzie jej rola w nadchodzącej produkcji.

Premiera filmu jest planowana na 1 maja 2026 roku.