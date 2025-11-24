Dharmendra nie żyje. "He-Man z Bollywood" miał 89 lat

Dharmendra zmarł w szpitalu Bombaju, do którego trafił po dłuższej chorobie. "Jego śmierć to koniec epoki w naszym kinie. Był ikoniczną osobowością, fenomenalnym aktorem, który tworzył charyzmatyczne i wielowymiarowe postaci. Sposób, w jaki wcielał się w różnych bohaterów, wywarł wrażenie na tak wielu widzach" – napisał w serwisie X Narendra Modi, premier Indii.

Dharmendra był niezwykle popularny, także z powodu swojego wyglądu. Otrzymał nawet przydomek "Garam Dharam" ("gorący Dharam"), za którym nie przepadał.

Dharmendra nie żyje. Wystąpił w ponad 300 filmach

Swą karierę zainaugurował w latach 60. XX wieku. Szybko zaczął otrzymywać główne role w filmach romantycznych. Świetnie czuł się także w repertuarze komediowym i artystycznym. Jego ostatni film wejdzie do kin w Indiach 8 grudnia.

Przez pewien czas pełnił także funkcję producenta, przede wszystkim filmów, w których występowały jego dzieci.