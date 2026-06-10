"Upadek Wieloryba" ("Whalefall") to poruszająca opowieść o determinacji, sile więzi oraz próbie przeżycia w ekstremalnych warunkach.

"Upadek wieloryba": desperacka walka o przetrwanie. Jest pierwszy zwiastun

Po śmierci ojca Jay Gardiner nurkuje u wybrzeży Kalifornii, próbując odnaleźć jego szczątki. Gdy niespodziewanie zostaje połknięty przez ogromnego kaszalota, jego misja zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie. Uwięziony we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, Jay musi wykorzystać wszystko, czego nauczył go ojciec, by zachować zimną krew, przetrwać i znaleźć sposób, by się uwolnić.

"Upadek wieloryba" w reżyserii Briana Duffielda, powstał na podstawie scenariusza autorstwa Briana Duffielda i Daniela Krausa, opartego na książce Daniela Krausa pod tym samym tytułem. W obsadzie znaleźli się Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy oraz Emily Rudd.

Pierwszy, zapierający dech zwiastun najnowszej produkcji 20th Century Studios można obejrzeć tutaj.

Producentami filmu są Brian Grazer, Brian Duffield, Jeb Brody i Allan Mandelbaum, natomiast funkcję producentów wykonawczych pełnią Doug Merrifield, Richard Abate oraz Will Rowbotham.

"Upadek wieloryba" w kinach już od 16 października.

Zobacz też:

Jej poprzedni film był gigantyczną klapą. Teraz wraca z przytupem