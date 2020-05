Demi Lovato i zmysłowe kadry z basenu. Jej nowy ukochany to aktor!

Demi Lovato szczęśliwie zakochana? Wiele na to wskazuje. Ostatnio na instagramowym profilu wokalistki pojawiły się romantyczne kadry. Gwiazda pozuje w basenie w czułym uścisku z ukochanym. Kim jest nowy chłopak gwiazdy?

Demi Lovato ma nowego chłopaka. To aktor! /FaceToFace / Reporter

Demi Levato na swym profilu na Instargramie opublikowała niedawno zdjęcie w basenie, na którym jest w objęciach nowego chłopaka. Okazuje się, że jest to aktor Max Ehrich.

Demi Levato i Max Ehrich pierwszy raz pokazali się razem w teledysku Ariany Grande i Justina Biebera "Stuck With U".



Plotki na temat uczucia pojawiły się w mediach o wiele wcześniej, jednak nikt nie potwierdzał tych doniesień. Teraz już wszystko jest jasne, a zakochani sami publikują wspólne kadry.

Max Ehrich ma 29 lat i jest aktorem, piosenkarzem oraz tancerzem. Widzowie mogą kojarzyć go z takich produkcji jak "Brzydula Betty", "iCarly", "Shake It Up", "Pod kopułą", "100 rzeczy do przeżycia przed liceum", "Sekta" czy "High School Musical 3: Ostatnia klasa".

W 2013 roku był nominowany do nagrody Emmy w kategorii "najlepszy młody aktor" za rolę w serialu "Żar młodości". 6 lat później (w 2019 roku) Max Ehrich zagrał w filmie Netflixa "Chodzenie, jazda, rodeo". W ubiegłym roku aktor wydał singiel "Somebody Else".

