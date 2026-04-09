"Dekalog" Kieślowskiego powraca w nowej formie. Jest szansa na Złotą Palmę

W Konkursie Głównym 79. MFF w Cannes znalazło się 21 filmów, w tym "Fatherland" Pawła Pawlikowskiego oraz "Historie równoległe" Asghara Farhadiego.

Iris Knobloch, prezydentka festiwalu w Cannes przedstawiając konkursowe tytuły, powiedziała: "W tym roku wyróżniono obrazy, które szczególnie łączą różnorodność, wolność, a w erze rozwoju sztucznej inteligencji również kreatywność".

"Historie równoległe": dwukrotny zdobywca Oscara i reinterpretacja "Dekalogu VI".

Urodzony w 1972 roku Asghar Farhadi jest jednym z najbardziej uznanych współczesnych irańskich reżyserów. W swoich filmach skupia się na moralności swych bohaterów, stawiając ich w sytuacjach, z których nie ma dobrego wyjścia. Jest laureatem nagród na festiwalach w Berlinie i Cannes. Jego "Rozstanie" (2011) i "Klient" (2017) otrzymały Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego.

Jego najnowszy inspirowany jest "Dekalogiem VI" Krzysztofa Kieślowskiego. W tym roku mija 30 rocznica śmierci tego wielkiego, polskiego reżysera. Producentami wykonawczymi są Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał, a polskim dystrybutorem Monolith Films.

"Historie równoległe" zawalczą o Złotą Palmę w Cannes

W rozmowie z "GQ Poland" z kwietnia 2026 roku Musiał tłumaczył, że czuł potrzebę przywrócenia światu estetyki znanej z dzieł polskiego reżysera. "Kupiłem prawa do konkretnego dzieła Kieślowskiego i rozpocząłem proces jego współczesnej reinterpretacji. To było siedem lat temu" - wspominał. Dodał, że oprócz "Parallel Tales", które jest inspirowane "Dekalogiem VI", nakręcono jeszcze dwa inne filmy, które są w postprodukcji. Jego zamiarem jest realizacja dziesięciu filmów przez dziesięciu różnych twórców.

Musiał zaznaczył, że bardzo zależało mu na współpracy z Farhadim. "Kieślowski ludzi nie oceniał. Tylko obserwował i czule opowiadał o naszym zaplątaniu w życie: nikt nie jest z góry ani dobry, ani zły. Możemy być i tacy, i tacy. Czasami podejmujemy dobre decyzje, a czasami złe. Dokładnie tak samo patrzy Farhadi. […] To bardzo humanistyczne podejście" - mówił dla "GQ Poland".

"Historie równoległe" opowiadają o pisarce, która odkrywa trójkąt miłosny rodzący się między braćmi a tajemniczą kobietą o imieniu Anna. Obraz został nakręcony w Paryżu. W obsadzie znalazła się czołówka francuskich aktorów: Vincent Cassel, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Virginia Efira i Pierre'a Niney.

Film trafi do kin jeszcze w tym roku.

