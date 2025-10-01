Chase Infiniti stawia pierwsze kroki w Hollywood

O Chase Infiniti, która jako nazwiska używa swojego drugiego imienia, wciąż nie można znaleźć w sieci zbyt wielu informacji, lecz wszystko wskazuje na to, że wkrótce się to zmieni, głównie za sprawą jej najnowszej roli u boku Leonardo DiCaprio. W zależności od źródeł, młoda amerykańska aktorka przyszła na świat w 1999 lub 2000 roku. Choć dopiero od niedawna stawia pierwsze kroki w świecie kina, konsekwentnie zyskuje coraz większy rozgłos i uwagę krytyków.

Jej niezwykłe imiona nie są przypadkowe. "Chase" nawiązuje do postaci Chase Meridian z filmu "Batman Forever" (1995), granej przez Nicole Kidman, natomiast "Infiniti" inspirowane jest kultową kwestią Buzza Astrala z "Toy Story" (1995): "Do nieskończoności i jeszcze dalej".

W 2022 roku Chase Infiniti ukończyła studia licencjackie z musicalu w Columbia College Chicago. Dwa lata później zadebiutowała w serialu Apple TV+ "Uznany za niewinnego", wcielając się w postać Jaden Sabich. Wystąpiła we wszystkich odcinkach pierwszego sezonu.

Chase Infiniti zagrała u boku Leonardo DiCaprio

Jednak największym przełomem w jej karierze jest najnowszy występ w filmie Paula Thomasa Andersona "Jedna bitwa po drugiej". Chase Infiniti zagrała u boku Leonardo DiCaprio, wcielając się w postać córki jego bohatera. Produkcja dopiero co trafiła na ekrany kin, lecz widzowie i krytycy już zdążyli dostrzec wielki talent młodej aktorki.

"Infiniti wciela się zarówno w rolę damy w opałach, jak i w postać dojrzewającej nastolatki, z pewnością siebie, która przeczy jej stosunkowo niewielkiemu doświadczeniu w branży. Byłem pod wrażeniem, jak dobrze radzi sobie u boku DiCaprio, Penna i Benicio del Toro – trójki uznanych aktorów, którzy mogliby łatwo onieśmielić młodszych kolegów" – pisze David Renshaw w recenzji dla The Fader.

Fabuła filmu opowiada o wypalonym życiowo rewolucjoniście Bobie (DiCaprio), który po powrocie swojego wroga, musi połączyć siły z dawnymi towarzyszami, by odnaleźć i uratować córkę. W procesie przygotowań do roli niezwykle przydatna dla Chase Infiniti okazała się znajomość kickboxingu. Była instruktorką tego sportu, zanim rozpoczęła karierę aktorską. W filmie jej bohaterka odgrywa sceny treningu razem z Benicio del Toro, wcielającym się w rolę jej instruktora karate.

"Kickboxing pomógł mi w pełni wcielić się w fizyczność i intensywność kogoś takiego jak Willa, która jest świetna w karate i potrafi sobie poradzić w walce" – powiedziała w wywiadzie dla Chicago Reader.

Kiedy nadszedł czas kręcenia wspólnych scen, del Toro był pod wrażeniem jej pewności siebie i sprawności w scenach akcji.

"Wiedziałem, że to jej pierwszy film, ale wcale nie było tego czuć. Nie zauważyłem w niej początkującej aktorki" – mówił aktor w jednym z wywiadów.

Zdjęcie Chase Infiniti w filmie "Jedna bitwa po drugiej" / Album Online/East News / East News

Młoda aktorka opowiedziała o współpracy z Leonardo DiCaprio. Spotkanie z nim miało również wymiar osobisty. Okazuje się, ze dorastała, oglądając filmy z jego udziałem.

"W okresie moich szkolnych lat byłam wręcz obsesyjnie zafascynowana filmem Złap mnie, jeśli potrafisz i oglądałam go bez przerwy" – powiedziała w sierpniowym wywiadzie dla Vanity Fair. "Spotkanie go w rzeczywistości było więc niesamowitym momentem, prawdziwym zwieńczeniem pewnego etapu mojego życia".

Kariera Chase Infiniti dopiero nabiera tempa. Została obsadzona jako główna postać (dorosła Hannah) w serialu "Testamenty", będącym kontynuacją świata "Opowieści podręcznej". W planach ma także występ w filmie "The Julia Set" w reżyserii i na podstawie scenariusza autorstwa Niki Byrne.

