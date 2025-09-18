Debiutant gwiazdą przebojowej polskiej komedii. Znacie go z kultowego serialu

"LARP. Miłość, trolle i inne questy" to fabularny debiut Kordiana Kądzieli, reżysera hitowego serialu "1670". Światowa premiera filmu odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Montrealu. Jego twórcy zdobyli na nim nagrodę za najlepszy scenariusz. Niebawem "LARP. Miłość, trolle i inne questy" zaprezentowany zostanie w ramach Konkursu Głównego podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i powalczy o Złote Lwy. Film zakwalifikował się też na wiele innych krajowych i międzynarodowych festiwali - m.in. International Film Festival Schlingel (Niemcy), The Children’s International Film Festival of Wales (Walia), Hurghada International Youth Film Festival (Egipt), Universal Kids Film Festival (Turcja) czy Austin Polish Film Festival (USA). Do kin w całej Polsce produkcja trafi 17 października.

Reklama

Główną rolę w tej zabawnej i inteligentnej komedii o dojrzewaniu, pierwszej miłości, niełatwych rodzinnych relacjach oraz poznawaniu swojej wewnętrznej siły zagrał jeden z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia - Filip Zaręba. Jest to jego fabularny debiut. Poza nim w obsadzie znaleźli się m.in. Martyna Byczkowska, Andrzej Konopka, Bartłomiej Topa, Michał Balicki, Edyta Olszówka czy Andrzej Kłak.

"Nie sądziłem, że będę debiutował, grając od razu główną rolę. Po tylu przegranych przeze mnie castingach, nie wierzyłem, że to może się zdarzyć. A jednak! Był to dla mnie dowód na to, że to, co robię i w co wkładam dużą część mojej duszy, rezygnując w wielu momentach z życia prywatnego, ma sens. Tym bardziej, że w 'LARP-ie"'mogłem zmierzyć się z bardzo ciekawym materiałem. Kordian Kądziela stworzył magiczny świat, który w zaskakujący sposób łączy w sobie to, co najlepsze w amerykańskich produkcjach ze Śląskiem. To takie Hollywood w Ziębicach. A przy tym Kordian nie próbuje niczego kopiować czy udawać, tylko tworzy swój oryginalny język - podkreśla Filip Zaręba.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Filmowy debiut Filipa Zaręby! Kim jest Sergiusz z produkcji "LARP" w reżyserii Kordiana Kądzieli? INTERIA.PL

"Czułem się jak na planie 'Gry o tron'. To było wspaniałe! Zagrałem w dwóch czy trzech LARP-owych scenach, na potrzeby których musiałem nauczyć się nie tylko bitewnego układu choreograficznego, ale też walki mieczem i strzelania z łuku. Miałem świetny kostium i blond perukę, pod którą mogłem schować swoje włosy, których nie lubię. Ach, te kompleksy... Wyglądałem epicko, trochę jak Legolas" - dodaje aktor.

Sergiusz, w którego wciela się Filip Zaręba, to uczeń ostatniej klasy technikum weterynaryjnego. Jego wielką pasją jest świat fantasy, a jego idolem pisarz Louis Lacroix (w tej roli Bartłomiej Topa). Ma swoją paczkę przyjaciół, z którymi chodzi na LARP-y. W codziennym życiu brakuje mu pewności siebie i ma problemy z nawiązywaniem kontaktów z innymi. Jest prześladowany w szkole, niezrozumiany przez rówieśników i rodzinę. Natomiast gdy zakłada kostium elfa łucznika i przenosi się w świat wyobraźni, odkrywa w sobie ogromne pokłady siły. Dopiero gdy się zakochuje, decyduje się podjąć oręż nie tylko w świecie fantasy, ale też w realnym życiu. Próbuje zmierzyć się ze swoimi lękami i demonami. Szuka w sobie odwagi, by głośno powiedzieć to, co sądzi o swoim ojcu i kolegach.

"Nie spotkałem się nigdy z aż takim prześladowaniem jak Sergiusz, nikt nie rzucał we mnie jedzeniem, ale wielokrotnie ludzie ze mnie szydzili. W szkolnych czasach rówieśnicy wykorzystywali moją wrażliwość do tego, żeby robić sobie ze mnie żarty. Gdy reagowałem na coś płaczem, zamiast mnie wesprzeć, śmiali się ze mnie. Często byłem wyzywany ze względu na moje mocno kręcone włosy. Wpędziło mnie to w kompleksy. Sporo rzeczy z przeszłości już przepracowałem, ale do dziś uczę się samoakceptacji" - wyznaje Filip Zaręba.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kordian Kądziela o nowym projekcie. Czym jest “LARP”? INTERIA.PL

"Cieszy mnie to, że za sprawą tego filmu załatwiłem parę swoich spraw. W kilku monologach mogłem powiedzieć to, co chciałbym powiedzieć w prawdziwym życiu, ale z jakichś powodów jeszcze tego nie zrobiłem. Przez ekran wyślę pewne wiadomości i do mojego ojca, i do moich rówieśników" - przyznaje aktor.

"LARP. Miłość, trolle i inne questy": O filmie

LARP to terenowa wersja gier RPG, której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieści spod znaku magii i miecza, wcielając się w wybrane przez siebie role. W tym niesamowitym, wymyślonym świecie Sergiusz jest prawdziwym herosem - męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym - już niekoniecznie. Sytuacja chłopaka komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w technikum pojawia się nowa uczennica - piękna Helena, w której Sergiusz zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "LARP. Miłość, trolle i inne questy" [trailer] materiały promocyjne

Za dystrybucję filmu odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis, zaś za jego produkcję - TFP. Film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Premiera filmu odbędzie się 17 października 2025 roku.