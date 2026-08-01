Debiut, który daje drugą szansę. Poznaj historię walki o miłość i przebaczenie

"Odzyskany": o czym opowiada film?

Janek (Filip Gurłacz) to chłopak, któremu życie nie dało szansy na beztroską młodość. Porzucony przez ojca alkoholika (Andrzej Mastalerz), każdego dnia walczy o przetrwanie i opiekuje się ciężko chorą matką (Maria Gładkowska). Aby zdobyć pieniądze na leczenie i utrzymanie domu, podejmuje coraz bardziej ryzykowne decyzje, wpadając w spiralę problemów, z której coraz trudniej się wydostać.

Gdy nad jego życiem zbierają się najciemniejsze chmury, a utrata wszystkiego wydaje się nieunikniona, niespodziewanie powraca ojciec. Człowiek, który zawiódł najmocniej! Czy można odbudować relację zniszczoną przez lata bólu, rozczarowań i nieobecności? Czy miłość jest w stanie przetrwać nawet największe rany?

Odzyskany to poruszająca, pełna emocji opowieść o rodzinie, przebaczeniu i nadziei, która potrafi się odrodzić nawet w najbardziej beznadziejnych okolicznościach. To historia o utraconym dzieciństwie, tęsknocie za bliskością i walce o drugą szansę, zanim będzie za późno.

"Odzyskany": kiedy i gdzie oglądać?

"Czy to debiut udany?" - pisze Robert Rutkowski. "Tak - i to wyraźnie. Kwaśny prowadzi tę historię pewną ręką, ufa ciszy, ufa twarzom aktorów i dopowiada muzyką to, co ma wybrzmieć w milczeniu. Idźcie i zobaczcie, zanim powiecie, że w polskim kinie nie ma o czym rozmawiać".

Film "Odzyskany" zadebiutuje na ekranach kin 14 sierpnia.

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