Dotychczasowe filmy o Deadpoolu cieszyły się dużą popularnością. Sukces nie był jednak efektem wyłącznie samego bohatera, ale również unikalnego podejścia twórców do fabuły i stylu. Produkcje balansują między humorem a akcją, oferując widzom nieoczekiwane zwroty akcji i specyficzne, nieszablonowe podejście do kina superbohaterskiego.

Ryan Reynolds o przyszłości Deadpoola. Bohater Marvela zejdzie na dalszy plan?

Po raz ostatni uwielbiany bohater pojawił się na dużym ekranie w 2024 roku. "Deadpool & Wolverine" był kasowym sukcesem, więc pytania o przyszłość postaci nie jest niczym zaskakującym. Ryan Reynolds, który od lat wciela się Deadpoola, ujawnił, że powoli zbiera już materiały do nowego filmu.

Podczas wizyty w programie "Sunday Sitdown Live" aktor zwrócił jednak uwagę, że bohater może nie wrócić już na pierwszy plan:

"Mam napisane trochę materiału. Myślę, że już więcej nie uczynię go centralną postacią. To bohater drugoplanowy, gość, który świetnie radzi sobie w grupie".

Słowa Reynoldsa sugerują, że kolejny film o Deadpoolu może bazować na działaniu zespołowym i współpracy z innymi znanymi postaciami, podobnie jak miało to miejsce przy produkcji "Deadpool & Wolverine". Tego, z kim w kolejnej części połączy siły, jeszcze nie wiemy.

