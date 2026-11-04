W rozmowie z "Vanity Fair" irlandzki aktor, który grał Bonda w czterech filmach w latach 1995-2002, zaznaczył, że "jest teraz tylko jednym z widzów". "Jestem gościem na ulicy, który ciekawi się, kto otrzyma jedną z najbardziej epickich ról w historii kina. Podziwiam wszystkich aktorów, których wymienia się jako kandydatów. Pracowałem z Callumem Turnerem i jest bardzo silny. Wszyscy mają głos, sylwetkę i charyzmę. Są młodzi i jest przed nimi długa kariera" - stwierdził Brosnan.

Dawny odtwórca roli Bonda wystąpił razem z Turnerem w filmie "The Only Living Boy in New York" Marca Webba z 2017 roku. 36-letni brytyjski aktor jest obecnie faworytem do roli agenta 007. Pozostali kandydaci to Jack Lowden, Josh O'Connor i Jacob Elordi.

Pierce Brosnan nie może doczekać się Bonda od Denisa Villeneuve'a

Brosnan został zapytany, czy ma jakąś radę dla nowego agenta 007. "Ktokolwiek otrzyma tę rolę, życzę mu wszystkiego dobrego w życiu, siły i odwagi. Wiecie, trudno stwierdzić, kogo wybiorą, ale niecierpliwie czekam na wieści i świętowanie z pojawienia się nowego Jamesa Bonda" - odpowiedział.

Aktor dodał także, że nie może się doczekać, jak Denis Villeneuve odnajdzie się w konwencji kina szpiegowskiego. "Myślę, że zwali nas z nóg. Naprawdę tak uważam. To niezwykle nowatorski reżyser. Jego filmy są wizjonerskie, a sposób, w jaki prowadzi kamerę i opowiada historię, sugestywny i zmysłowy. To będzie wspaniałe widowisko. Doprawdy zachwycające" - przekonywał Brosnan.