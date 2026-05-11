Dawniej był gwiazdą PRL-u. Zapomniany aktor zmarł nagle na scenie

Kazimierz Fabisiak: zaczynał u boku najlepszych

Kazimierz Fabisiak ukończył Oddział Dramatyczny przy Konserwatorium Muzycznym w Warszawie w 1924 roku. Debiutował w Teatrze Miejskim w Łodzi dokładnie 15 września 1924 roku. Przed wojną występował również w teatrach w Warszawie i Krakowie. W okresie okupacji w latach 1941-1944 był reżyserem i aktorem jawnych przedstawień wystawianych w Starym Teatrze, a w latach 1944-1945 działał przy Teatrze Powszechnym. Za działalność w tym napiętym czasie po wojnie został ukarany sankcjami przez Związkek Artystów Scen Polskich.

Po wojnie występował w Bielsku-Białej (pod pseudonimem Kazimierz Wiśnicz), w Poznaniu, a następnie wrócił do Krakowa. Od końca lat 50. aktor był związany ze Starym Teatrem.

Fabisiak miał okazję uczyć się u boku legend teatralnej sceny - Stanisławy Wysockiej, Aleksandra Zelwerowicza, Mieczysława Frenkiela, Ryszarda Ordyńskiego, Leona Schillera, Teofila Trzcińskiego, Wojciecha Brydzińskiego czy Józefa Karbowskiego.

W jego ślady poszedł syn, Aleksander Fabisiak, który w 1999 roku zdobył tytuł profesora sztuk teatralnych i poza występami przez lata wykładał w PWST.

Kazimierz Fabisiak: zapomniana gwiazda PRL-u. Zmarł na scenie

W połowie lat 50. Fabisiak zaczął występować również w filmach. Widzowie mieli okazję zobaczyć go m.in. w takich tytułach jak "Nikodem Dyzma", "Człowiek na torze", "Matka Joanna od Aniołów", "Jak rozpętałem drugą wojnę światową" czy serialu "Wakacje z duchami". Dodatkowo aktor pojawiał się w licznych spektaklach Teatru Telewizji.

Ostatnią rolą, którą aktor miał zagrać, był mnich Tichon w przedstawieniu "Biesy" Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy. Podczas próby generalnej w Teatrze Starym aktor nagle chwycił się poręczy krzesła i zaraz potem upadł na podłogę. Choć pomoc przybyła szybko, Fabisiaka nie dało się uratować. Aktor zmarł na oczach współpracowników 28 kwietnia 1971 roku. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

