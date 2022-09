David Strathairn jako Jan Karski. Premiera w Nowym Jorku

David Strathairn jako Jan Karski

W spektaklu w reżyserii Dereka Goldmana (także autora tekstu wespół z uczniem profesora Karskiego na waszyngtońskim Georgetown University Clarkiem Youngiem) David Strathairn odtwarza na niemal pustej scenie, z stołem i kilkoma krzesłami, w poruszający sposób nie tylko emisariusza polskiego, lecz także inne wiążące się z jego życiem i misją postacie.

Sztuka przypomina wysiłki ryzykującego życiem Karskiego (1914-2000) alarmującego świat o niemieckich zbrodniach w Auschwitz. W czasie okupacji jego relacje spotykały się na Zachodzie z niedowierzaniem, a nawet zaprzeczeniem. W 2012 roku pośmiertnie odznaczony został przez Baracka Obamę Prezydenckim Medalem Wolności.

Ambicją twórców nowojorskiego spektaklu było poruszenie "sumienia moralnego" dzisiejszej widowni. Dyrektor artystyczny TFANA Jeffrey Horowitz zestawiał posłannictwo i dylematy Karskiego z kwestiami sprawiedliwości i dawania świadectwa prawdzie obecnymi w twórczości Shakespeare.

W nawiązaniu do Davida Strathairna , znanego m.in. z filmów "Zaułek koszmarów" , "Nomadland" , "Lincoln" i roli "Good Night, and Good Luck" , za którą otrzymał nominację do Oscara, Peter Marks z "Washington Post" ocenił, że narracja aktora o wstrząsającej historii stała się w produkcji TFANA jego misją.

Premiera sztuki o Janie Karskim w nowojorskim teatrze

Reżyser spektaklu odnosząc się do genezy sztuki przypomniał PAP, że w 2014 roku został zaproszony do opracowania projektu teatralnego w ramach obchodów stulecia profesora Karskiego na Uniwersytecie Georgetown. Goldman był tam dyrektorem artystycznym i profesorem, a także założycielem The Laboratory for Global Performance and Politics.

Zaproponował wówczas współpracę Strathairnowi, który w ramach projektu brał udział m.in. w warsztatach w Warszawie. W roku 2019 roku przekształcili projekt w monodram.

"Nasz proces ogromnie skorzystał na spędzeniu czasu z wieloma osobami, które dobrze znały Karskiego, w tym dziesiątkami jego byłych studentów i współpracowników, których wspomnienia o nim zainspirowały naszą pracę" - podkreślił Goldman.

Zwrócił uwagę, że Karski był świadkiem najgorszych cech ludzkości i pokazał co się dzieje, kiedy nacjonalizm i populizm przeradzają się w ekstremizm. Jego zdaniem działalność Karskiego odnosi się także bezpośrednio do współczesności. Wydobywa znaczenie indywidualnej odpowiedzialności i moralnego działania w obliczu nienawiści i niesprawiedliwości.

"Wojna na Ukrainie i rola Polski w przyjmowaniu uchodźców sprawiły, że elementy tej historii nabrały nowego i bezpośredniego znaczenia" - podkreślił dodając, że jednostki są w istocie jedynym prawdziwym obrońcą praw człowieka.

"Remember This: The Lesson of Jan Karski" pozostanie na scenie TFAN do 9 października.