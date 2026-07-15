Daveigh Chase zostawiła spadek wart fortunę. Nie sporządziła testamentu

Horror "The Ring" to remake japońskiego filmu Hideo Nakaty "Ring: Krąg", który swego czasu podbijał kina i wyobraźnię wielu widzów. W rolę zjawy wychodzącej z telewizora - Samary Morgan - wcieliła się Daveigh Chase. Młoda aktorka niespodziewanie zmarła w czerwcu 2026 roku w wieku zaledwie 35 lat.

Dopiero 29 czerwca poznaliśmy prawdziwą przyczynę zgonu. Zgodnie z dokumentacją koronera hrabstwa Los Angeles, Chase odeszła na skutek zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) połączonego z innymi poważnymi schorzeniami, w tym z przewlekłym nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Aktorka zmarła w szpitalu, a przyczynę jej śmierci uznano za naturalną. Kobieta zostawiła po sobie imponujący spadek, o czym poinformowano dopiero niedawno.

Daveigh Chase: nie zostawiła testamentu

Amerykańskie media dotarły właśnie do ważnych dokumentów związanych z majątkiem 35-letniej aktorki. Jak twierdzi magazyn "People", w aktach, do których dotarł, znajdziemy smutny obraz rzeczywistości, w której żyła Daveigh Chase. Z medialnych doniesień wiemy, że w ostatnich latach przed śmiercią aktorka znajdowała się w kryzysie bezdomności. Teraz jednak na jaw wyszło, że zgromadziła niemałe oszczędności.

Złożona w sądzie dokumentacja szczegółowo określa stan posiadania przedwcześnie zmarłej aktorki - wartość mienia oszacowano na 400 tysięcy dolarów, choć w skład spadku nie weszły żadne nieruchomości. Wniosek o zarządzanie majątkiem złożyła matka aktorki, występując o zabezpieczenie środków w pełnej kwocie.

Daveigh Chase: gwiazda "The Ring"

Daveigh Chase urodziła się 24 lipca 1990 roku. Od 2016 roku nie występowała w nowych produkcjach - jej ostatnią rolą był występ w filmie "American Romance". Najbardziej znana była z roli Samary Morgan w dreszczowcu "The Ring". Na co dzień nie przypominała przerażającej dziewczynki z horroru; jej radosne usposobienie przyciągało fanów, mimo że aktorka unikała show-biznesu.

Przełomowy był dla niej 2002 rok, w którym użyczyła swojego głosu postaci Lilo w kultowej animacji "Lilo i Stitch". Podkładała też głos Chihiro Ogino w amerykańskiej wersji filmu "Spirited Away: W krainie bogów".