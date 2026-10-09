Daria ze Śląska, Malcolm XD, Artur Andrus i inni, czyli nowa edycja Festiwalu Korelacje

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Kolejna, czwarta już edycja Festiwalu Korelacje odbędzie się w dniach 26-29 listopada we Wrocławiu. W tym roku w Centrum Kultury Nowy Pafawag zaprezentowane zostaną filmy z autorskimi narracjami Darii ze Śląska, Malcolma XD, Artura Andrusa, Bartosza Wierzbięty i Grzegorza Uzdańskiego.

Plakat Festiwalu Korelacje 2026 z datą, nazwiskami narratorów i czarno-białymi portretami uczestników.
Festiwal Korelacje rozpoczyna się 26 listopada we Wrocławiumateriały prasowe

Festiwal Korelacje: Daria ze Śląska, Malcolm XD, Andrus, Wierzbięta i Uzdański

Tegoroczna edycja Festiwalu Korelacje po raz pierwszy odbędzie się w Centrum Kultury Nowy Pafawag we Wrocławiu. W programie znalazło się sześć wybitnych polskich filmów w wersjach z autorskimi narracjami.

Festiwal otworzy 26 listopada "Zemsta" w reżyserii Andrzeja Wajdy z autorską narracją Artura Andrusa.

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Roman Polański i Katarzyna Figura w filmie Andrzeja Wajdy "Zemsta" / materiały Festiwalu Korelacje
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Nowa wersja dzieła Andrzeja Wajdy. To będzie zupełnie inny film?

Anna Kempys
Anna Kempys

Jakie filmy będzie jeszcze można obejrzeć podczas festiwalu? Oto tytuły i autorzy narracji:

"Nie lubię poniedziałku" w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego z narracją Darii ze Śląska
"Do widzenia, do jutra" w reżyserii Janusza Morgensterna z narracją Grzegorza Uzdańskiego
"Czarodziej z Harlemu" w reżyserii Pawła Karpińskiego z narracją Bartosza Wierzbięty
"Zaklęte rewiry" w reżyserii Janusza Majewskiego z narracją Malcolma XD
"To tylko Rock" w reżyserii Pawła Karpińskiego z autorską narracją Doroty Masłowskiej.

Premierowe pokazy poprzedzone będą animacjami z autorskimi narracjami Mariusza Lubomskiego, Fisza, Antoniny Tosiek, Agnieszki Obszańskiej i Kamila Zająca, które powstały we współpracy z Kinomuralem - festiwalem sztuki nowych mediów.

Prezentowane były we wrześniu na ścianach wrocławskiego Nadodrza w ramach projektu "Złanocka". Po pokazach filmów odbędą się także spotkania z twórcami narracji oraz zaproszonymi gośćmi.

Mężczyzna w ciemnych okularach i jasnej koszuli z rozpiętym kołnierzykiem, patrzący lekko w bok z neutralnym wyrazem twarzy.
Zbigniew Cybulski w filmie "Do widzenia, do jutra" / materiały Festiwalu Korelacjemateriały prasowe

Dostępność na Festiwalu Korelacje

Festiwal Korelacje został w tym roku uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej im. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej w kategorii "Dostępność kultury filmowej".

Klasyki polskiej kinematografii prezentowane są podczas festiwalu w nowej formule - fabułom towarzyszy autorska narracja tworzona przez osoby zaproszone do projektu. Głosy narratorów wplecione są pomiędzy oryginalne dialogi. Jest to rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, dzięki czemu wszyscy widzowie - w tym także osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu - oglądają film oczami narratora.

Festiwal Korelacje jest wydarzeniem w pełni dostępnym. Narracje w filmach prezentowane są w formie nagrań głosowych (pełniących funkcję audiodeskrypcji) oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących i niedosłyszących). Dodatkowo na polski język migowy (PJM) tłumaczone są spotkania po seansach.

Młody mężczyzna w czerwonym swetrze i prążkowanej koszuli patrzy w górę z lekkim uśmiechem, stojąc na brukowanym dziedzińcu otoczonym drewnianymi beczkami.
Marek Kondrat w filmie "Zaklęte rewiry" / materiały Festiwalu Korelacjemateriały prasowe

Podczas poprzednich edycji w ramach festiwalu zostały zaprezentowane m.in. filmy w reżyserii Marka Piestraka "Klątwa Doliny Węży" z narracją Łony, "Wilczyca" z narracją Doroty Masłowskiej, "Rejs" Marka Piwowskiego z narracją Matyldy Damięckiej, "Seksmisja" Juliusza Machulskiego z narracją Macieja Kurowickiego czy filmy dokumentalne Władysława Ślesickiego z narracją Małgorzaty Lebdy.

"George Michael: The Faith Tour" [trailer]materiały dystrybutora
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