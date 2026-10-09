Festiwal Korelacje: Daria ze Śląska, Malcolm XD, Andrus, Wierzbięta i Uzdański

Tegoroczna edycja Festiwalu Korelacje po raz pierwszy odbędzie się w Centrum Kultury Nowy Pafawag we Wrocławiu. W programie znalazło się sześć wybitnych polskich filmów w wersjach z autorskimi narracjami.

Festiwal otworzy 26 listopada "Zemsta" w reżyserii Andrzeja Wajdy z autorską narracją Artura Andrusa.

Jakie filmy będzie jeszcze można obejrzeć podczas festiwalu? Oto tytuły i autorzy narracji:

"Nie lubię poniedziałku" w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego z narracją Darii ze Śląska

"Do widzenia, do jutra" w reżyserii Janusza Morgensterna z narracją Grzegorza Uzdańskiego

"Czarodziej z Harlemu" w reżyserii Pawła Karpińskiego z narracją Bartosza Wierzbięty

"Zaklęte rewiry" w reżyserii Janusza Majewskiego z narracją Malcolma XD

"To tylko Rock" w reżyserii Pawła Karpińskiego z autorską narracją Doroty Masłowskiej.

Premierowe pokazy poprzedzone będą animacjami z autorskimi narracjami Mariusza Lubomskiego, Fisza, Antoniny Tosiek, Agnieszki Obszańskiej i Kamila Zająca, które powstały we współpracy z Kinomuralem - festiwalem sztuki nowych mediów.

Prezentowane były we wrześniu na ścianach wrocławskiego Nadodrza w ramach projektu "Złanocka". Po pokazach filmów odbędą się także spotkania z twórcami narracji oraz zaproszonymi gośćmi.

Zbigniew Cybulski w filmie "Do widzenia, do jutra" / materiały Festiwalu Korelacje materiały prasowe

Dostępność na Festiwalu Korelacje

Festiwal Korelacje został w tym roku uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej im. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej w kategorii "Dostępność kultury filmowej".

Klasyki polskiej kinematografii prezentowane są podczas festiwalu w nowej formule - fabułom towarzyszy autorska narracja tworzona przez osoby zaproszone do projektu. Głosy narratorów wplecione są pomiędzy oryginalne dialogi. Jest to rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, dzięki czemu wszyscy widzowie - w tym także osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu - oglądają film oczami narratora.

Festiwal Korelacje jest wydarzeniem w pełni dostępnym. Narracje w filmach prezentowane są w formie nagrań głosowych (pełniących funkcję audiodeskrypcji) oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących i niedosłyszących). Dodatkowo na polski język migowy (PJM) tłumaczone są spotkania po seansach.

Marek Kondrat w filmie "Zaklęte rewiry" / materiały Festiwalu Korelacje materiały prasowe

Podczas poprzednich edycji w ramach festiwalu zostały zaprezentowane m.in. filmy w reżyserii Marka Piestraka "Klątwa Doliny Węży" z narracją Łony, "Wilczyca" z narracją Doroty Masłowskiej, "Rejs" Marka Piwowskiego z narracją Matyldy Damięckiej, "Seksmisja" Juliusza Machulskiego z narracją Macieja Kurowickiego czy filmy dokumentalne Władysława Ślesickiego z narracją Małgorzaty Lebdy.