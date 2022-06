Choć dziś idea "leczenia się" z homoseksualizmu wydaje się być czymś zgoła absurdalnym, pod koniec ubiegłego wieku rozmaite pseudonaukowe teorie zakładające, że dzięki stosowaniu odpowiednich technik orientację seksualną można w istocie zmienić, były wciąż kultywowane. Jack Drescher, Ariel Shidlo i Michael Schroeder, redaktorzy wydanej w 2002 roku książki "Sexual Conversion Therapy: Ethical, Clinical and Research Perspectives", będącej próbą analizy terapii konwersyjnej, wskazywali na jej kartach, że mimo coraz lepszej sytuacji polityczno-społecznej osób nieheteroseksualnych "wciąż diagnozuje się i leczy ludzi o orientacji homoseksualnej tak, jakby byli chorzy". "Terapeuci ci zdają się ignorować wszelkie szkodliwe efekty swoich działań. A trzeba dodać, że działania te nie wykazują się absolutnie żadną skutecznością" - pisali psychologowie.

Reklama

Ofiarą podobnych szarlatanów pod koniec lat 90. padł Daniel Franzese, gwiazdor takich produkcji, jak "Wojna światów" , "Bez litości" czy kultowa komedia dla młodzieży "Wredne dziewczyny" . W rozmowie z "Page Six" aktor ujawnił, że w młodości nie potrafił zaakceptować swojego homoseksualizmu. Jako religijny chłopak czuł bowiem, że postępuje wbrew swojej wierze - mimo że jego rodzina nie miała z tym żadnego problemu. "Moi bliscy otaczali mnie miłością i akceptacją. A jednak świat wokół mnie ciągle utwierdzał mnie w przekonaniu, że bycie gejem jest czymś złym. Nie chciałem nim być. Nie wiedziałem, co mam robić. Byłem naprawdę zdesperowany" - zdradził Franzese.

Daniel Franzese: Poszedł na terapię, mającą wyleczyć go z homoseksualizmu

Rozterki te popchnęły go w kierunku wspomnianej terapii konwersyjnej, która przez specjalistów uznawana jest za pseudonaukową praktykę wykorzystującą dehumanizujące metody graniczące z torturami. "Uczestniczyłem w sesjach terapeutycznych, podczas których miałem wypędzić z siebie geja modlitwą. Terapeutę, który ponoć sam był gejem przez sześć miesięcy, polecił mi pastor mojej babci. Manipulował mną, bym odciął się od wszystkich bliskich mi osób. Miałem wyprany mózg. Dosłownie zmusił mnie do tego, żebym powiedział swojej mamie, która zawsze mnie wspierała i była moim największym sojusznikiem, że to jej wina. Nie rozmawialiśmy dwa miesiące. Byłem przerażony, samotny. Bałem się, że pójdę do piekła" - wyjawił aktor.

Instagram Post

Po pewnym czasie zrozumiał, jak bezsensowna i szkodliwa była terapia, w której uczestniczył. Franzese podkreślił, że od tamtej pory diametralnie zmienił podejście do tej kwestii i w pełni zaakceptował to, kim jest. Obecnie aktor współprowadzi podcast "Yass, Jesus!", który opisuje jako "komediowy program afirmujący duchowość i seksualność, u którego podstaw leży przekonanie, że nie trzeba wybierać między byciem gejem a wiarą w Boga".

Instagram Post

Czytaj więcej:

Rozmowa skandalistów na Instagramie. Ujawnią nieznane fakty?

Dziecięca pornografia? Najbardziej kontrowersyjne filmy Netfliksa!

Johnny Depp może zarobić... 300 milionów dolarów! Niespodziewana oferta!

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film