Początkowo zakładano, że w filmie "Casino Royale" do roli agenta 007 powróci Pierce Brosnan , który wcielił się w niego w ostatnich czterech produkcjach. Jednak w momencie premiery "Śmierć nadejdzie jutro" irlandzki aktor miał 49 lat. Jego kontrakt zakładał występ w czterech filmach i nie miał on zamiaru go przedłużać. W lutym 2004 roku Brosnan oficjalnie ogłosił, że żegna się z rolą Bonda. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania jego następcy.

Reklama

Producenci musieli wybierać spośród ponad 200 zgłoszonych aktorów. Wśród nich znalazło się kilka głośnych nazwisk, m.in. Ewan McGregor, Rupert Fiend i Sam Worthington. Bardzo dobrze wypadł Goran Višnjić, chorwacki aktor znany z serialu "Ostry dyżur", który odpadł z wyścigu, ponieważ nie potrafił mówić z wiarygodnym brytyjskim akcentem. Z kolei Karl Urban nie mógł wziąć udziału w zdjęciach próbnych z powodu innych zobowiązań. Bardzo dobre wrażenie zrobił Henry Cavill, jednak ostatecznie uznano, że przyszły odtwórca roli Supermana - wtedy zaledwie 22-letni - jest zbyt młody do roli Bonda.

Ostatecznie zdecydowano się na Daniela Craiga, urodzonego 1968 roku Brytyjczyka. Początkowo był on niechętny pojawić się na castingu, ponieważ uważał, że seria wyczerpała swój potencjał. Jednak po przeczytaniu scenariusza zmienił zdanie. Gdy producentka Barbara Broccoli zadzwoniła przekazać mu wiadomość o angażu, Craig robił akurat zakupy. Gdy usłyszał, że zagra Bonda, zaraz kupił wódkę i martini.