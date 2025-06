Dakota Johnson miesza w uczuciach. Zobacz zwiastun komedii "Skomplikowani"

"Skomplikowani" to drugi wspólny projekt Kyle'a Marvina i Michaela Angela Covino. Obaj napisali scenariusz i wystąpili w rolach głównych. W 2019 roku zrealizowali razem komediodramat "Pod górkę", który wyróżniono nominacją do nagrody Idependent Spirit dla najlepszego filmu niezależnego.

"Skomplikowani". O czym opowiada komediowy hit z Cannes?

Carey (Kyle Marvin) to miły gość na krawędzi załamania nerwowego. Przed chwilą przyjął najcięższy cios – jego ukochana żona Ashley (Adria Arjona) zażądała rozwodu. Leżący na deskach, rozsypany w proch Carey musi szybko znaleźć sposób na pozbieranie swojego życia do kupy. W nadziei na dobrą radę odwiedza zaprzyjaźnione małżeństwo Julie (Dakota Johnson) i Paula (Michael Angelo Covino), którzy od lat żyją w szczęśliwym, otwartym związku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Skomplikowani" [trailer] materiały prasowe

I tu przychodzi olśnienie: skoro Ashley go już nie chce, a Paul i Julie nie hołdują wierności, po co daleko szukać pocieszenia, skoro można znaleźć je w ramionach pięknej Julie. Plan wydaje się wprost idealny i wszystko układa się nadzwyczaj przyjemnie do chwili, gdy wybucha emocjonalna bomba. Paul dostaje szału, gdy odkrywa, że jego piękna żona świetnie się bawi z jego najlepszym przyjacielem. Z kolei Carey wciąż nie może zapomnieć o Ashley, która bez skrupułów korzysta ze świeżo odzyskanej wolności. Życie całej czwórki pogrąży się w chaosie, jeśli nie odkryją wreszcie, o co tak naprawdę chodzi w miłości.

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Najważniejsze daty

Na 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbędzie się w dniach 17-27 lipca 2025 roku. O tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu za sprawą jego wirtualnej odsłony. Interia jest patronem medialnym wydarzenia.

Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony 1 lipca.