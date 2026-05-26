"Tony": co wiemy o filmie?

Nadchodzący film "Tony" zostanie poświęcony młodości Anthony'ego Bourdaina - legendarnego szefa kuchni, autora bestsellerów i gospodarza programów podróżniczo-kulinarnych.

Akcja filmu rozgrywa się w 1976 roku. Tony (Dominic Sessa) jest ambitnym studentem marzącym o karierze pisarskiej. Z powodów finansowych podejmuje pracę na zmywaku w restauracji serwującej owoce morza. To właśnie tam trafia do bezwzględnego, pełnego napięć świata profesjonalnej kuchni, gdzie pod okiem surowego szefa zaczyna odkrywać pasję, która odmieni jego życie.

"Byłem - powiedzmy sobie szczerze - rozpuszczonym, żałosnym, narcystycznym, autodestrukcyjnym i bezmyślnym młodym chamem, który prosił się, żeby ktoś mu w końcu porządnie skopał dupę" - wspominał Bourdain po latach.

W głównej roli występuje Dominic Sessa, znany z filmu "Przesilenie zimowe". Partneruje mu Antonio Banderas, wcielający się w wymagającego szefa kuchni i mentora młodego Tony'ego. W obsadzie znaleźli się również Leo Woodall, a także Emilia Jones i Stavros Halkias.

Za reżyserię odpowiada Matt Johnson, twórca dobrze przyjętego filmu "BlackBerry". "Tony" ma trafić do kin w 2026 roku i już teraz jest jedną z najbardziej wyczekiwanych filmowych biografii najbliższych miesięcy.

"Tony": Dagmara Dominczyk dołącza do obsady

Dystrybutor M2 Films za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że w filmie "Tony" zobaczymy także Dagmarę Dominczyk. Polka wcieli się w postać matki Anthony'ego Bourdaina.

"Urodzona w Kielcach aktorka od lat rozwija karierę w Hollywood, a międzynarodową rozpoznawalność przyniosła jej rola Karoliny Novotney w serialu 'Sukcesja'. Teraz zobaczymy ją w historii jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci świata kulinariów" - czytamy we wpisie.