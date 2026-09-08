Co wiemy o kontynuacji "Batmana"? Pattinson mówi o radykalnych zmianach

Robert Pattinson przebywa obecnie na Festiwalu Filmowym w Wenecji, promując produkcję "Primetime". Podczas spotkań z dziennikarzami aktor został zapytany o rolę w kontynuacji przeboju Matta Reevesa i przyznał, że jest pozytywnie zaskoczony radykalną zmianą kierunku dzieła.

"To po prostu niesamowite. To dość radykalna zmiana w scenariuszu i fajnie, że [Warner Bros.] i DC za nią stoją. To po prostu szalone. Myślę, że [Matt Reeves] jest jedyną osobą, której ktokolwiek mógłby na to pozwolić, ponieważ to naprawdę radykalnie nowe spojrzenie na historię Batmana. Myślę, że ludzie będą tym podekscytowani" - powiedział w rozmowie z portalem MyMovies.it.

Pattinson dodał, że nowa produkcja będzie się różnić od pierwszej części także w sposób wizualny. Dotychczasowe przecieki dotyczące kostiumu Batmana zdają się potwierdzeniem tych słów. Ma być on on zbliżony do stroju z serii gier wideo "Batman: Arkham" i znacznie odbiegać od innych kostiumów z filmów aktorskich. Na efekty trzeba będzie jednak jeszcze nieco poczekać, gdyż premiera planowana jest dopiero na rok 2028.

Szczegóły fabuły drugiej części "Batmana" są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że akcja kontynuacji będzie rozgrywała się zimą. Obok Pattinsona zobaczymy ponownie Jeffreya Wrighta (komisarz Jim Gordon), Andy'ego Serkisa (Alfred Pennyworth) i Colina Farrella (Oz Cobb/Pingwin). Do obsady dołączą Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Sebastian Koch i Brian Tyree Henry.

"Batman": film z Robertem Pattinsonem cieszył się dużą popularnością

"Batman" wszedł do kin 4 marca 2022 roku. Zarobił na całym świecie 773 milionów dolarów i spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów. Doczekał się także trzech nominacji do Oscara: za charakteryzację, dźwięk i efekty specjalne. W 2024 roku ukazał się jego serialowy spin-off "Pingwin". Wcielający się w tytułową rolę Colin Farrell otrzymał za swój występ Złoty Glob. Produkcję nagrodzono także 9 statuetkami Emmy, w tym za kreację Cristin Milioti.

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