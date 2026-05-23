Cykl powieści Toma Clancy'ego o przygodach Jacka Ryana składa się z 12 powieści, z których kilka zostało już przeniesionych na duży ekran: "Polowanie na Czerwony Październik" (1990), "Czas patriotów" (1992), "Stan zagrożenia" (1994), "Suma wszystkich strachów" (2002), "Jack Ryan: Teoria chaosu" (2014). W postać Ryana wcielali się różni aktorzy. Byli to kolejno Alec Baldwin, Harrison Ford (dwukrotnie: "Czas patriotów" i "Stan zagrożenia"), Ben Affleck i Chris Pine.

W serialowej wersji, którą można oglądać na Prime Video, w Jacka Ryana wciela się John Krasinski, którego ostatni raz w roli analityka zobaczyliśmy w 2023 roku. Trzy lata później powrócił do roli w filmie "Jack Ryan: Wojna Duchów".

Czy powstanie kolejna produkcja z serii "Jack Ryan"?

Choć "Wojna Duchów" domknęła ważny etap historii Jacka Ryana, twórcy i gwiazda serii nie ukrywają, że chcieliby kontynuować rozwój franczyzy.

John Krasinski, wcielający się w głównego bohatera, przyznał w wywiadach, że z chęcią wróciłby do tej roli także w przyszłych filmach.

"Podążamy ścieżką, która zawsze nawiązuje do twórczości Toma Clancy'ego" - przyznał w rozmowie z JoBlo Celebrity Access, sugerując, że historia Jacka Ryana może być kontynuowana w kolejnych produkcjach.

Reżyser Andrew Bernstein nie ukrywa natomiast, że widzi ogromny potencjał nie tylko w dalszym rozwijaniu postaci Jacka Ryana, ale także w możliwych spin-offach.

"Chciałbym kontynuować historię Jacka Ryana, ponieważ żyję z tą postacią już od bardzo dawna" - przyznał w wywiadzie dla CinemaBlend. "Myślę, że wciąż pozostało wiele do odkrycia - zarówno jeśli chodzi o samego bohatera, jego motywacje, jak i świat, w którym funkcjonuje. To niezwykle interesująca postać, zwłaszcza że nasz świat ciągle się zmienia, a wraz z nim zmienia się także Jack Ryan. Dlatego uważam, że ta historia zawsze będzie aktualna" - powiedział Bernstein.

Filmowiec dodał również, że z chęcią stworzyłby osobną produkcję poświęconą Greerowi.

"Postać Wendella [Pierce'a] to kolejny bohater, którego uwielbiam i którego chciałbym jeszcze bardziej zgłębić. Jest niesamowicie interesujący. W tym filmie dostał dużo czasu ekranowego, co bardzo mnie cieszy. Wendell jest fenomenalnym aktorem, więc każda możliwość dalszego eksplorowania tego świata razem z nim to prawdziwy skarb. Po prostu kocham uniwersum Clancy'ego. Uważam, że jego historie zawsze będą aktualne, bo opowiadają o sprawach, które nieustannie wracają. Historia lubi się powtarzać i myślę, że jeszcze długo będziemy wracać do tych tematów" - podsumował.

Na ten moment oficjalna kontynuacja nie została jeszcze potwierdzona, jednak wszystko wskazuje na to, że twórcy serii nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.