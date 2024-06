Czy powstanie 3. część filmu o słynnym detektywie? Producentka zabrała głos

"Sherlock Holmes 3": Czy doczekamy się tego filmu?

Susan Downey udziela obecnie wywiadów w związku z promocją ostatniego sezonu serialu "Łasuch". W trakcie jednej z rozmów została zapytana o kontynuację historii o słynnym detektywie z Robertem Downey Jr. i Jude Lawem w rolach głównych. Nie ma jednak do końca pewności, czy jest się z czego cieszyć.

Producentka wyznała, że co jakiś czas temat kolejnego filmu serii powraca, jednak sprawy związane z realizacją nie poszły do przodu. Choć nikt ostatecznie z tej produkcji nie zrezygnował, to trudno przewidzieć, jaka czeka ją przyszłość.

"Sherlock Holmes": Komercyjny sukces

Choć na film prawdopodobnie przyjdzie nam jeszcze długo poczekać, to wiemy, że Guy Ritchie, reżyser obu filmów, pracuje obecnie nad serialem "Młody Sherlock Holmes".

"Sherlock Holmes 3" miał być wstępem umożliwiającym stworzenie większego, skupionego na śledztwach detektywa uniwersum. Za reżyserię tego sequela wyjątkowo odpowiadać by miał Dexter Fletcher.