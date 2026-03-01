Seria o Bournie jest oparta na książkach autorstwa Roberta Ludluma i liczy obecnie pięć odsłon. Oryginalna trylogia z lat 2002-2007 została zrealizowana przez Douga Limana i Paula Greengrassa. Opowiadała ona o mężczyźnie, który zostaje znaleziony nieprzytomny nad morzem. Nie pamięta on swojej przeszłości. W trakcie prywatnego śledztwa dowiaduje się, że był zabójcą, którego ostatnia misja zakończyła się niepowodzeniem. Teraz musi uciekać przed swoimi dawnymi zleceniodawcami. W roli głównej wystąpił Matt Damon.

W 2012 roku zrealizowano spin-off pod tytułem "Dziedzictwo Bourne'a", który skupiał się na postaci Aaron Crossa, innego zabójcy, w którego wcielił się Jeremy Renner. Damon powrócił do serii w 2016 roku w filmie "Jason Bourne". Wszystkie produkcje zarobiły łącznie na całym świecie prawie 1,65 miliarda dolarów.

Co wiemy o nowym filmie z serii?

Już w zeszłym roku informowano powstaniu nowego filmu z serii o Bournie. Prawa do produkcji po latach powróciły do studia Universal.

"Od czasu debiutu w 2002 roku ikoniczna seria o Bournie zmieniła gatunek kina szpiegowskiego i ustanowiła nowy standard dla kina akcji. Jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować ten cykl z nowymi ekscytującymi historiami dla międzynarodowej publiczności" - skomentował w sierpniu 2025 roku prezes Universal Pictures Peter Cramer.

Jeff Sneider w podcaście "The Hot Mic" ujawnił, że niedługo możemy spodziewać się ważnego ogłoszenia w sprawie kolejnego filmu z serii. Ponoć ma to być zupełnie nowa produkcja z nowym aktorem w roli głównej. Matt Damon najprawdopodobniej nie powróci do swojej kultowej roli.