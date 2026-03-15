"Czuję się winna klapy". Filmowa porażka niemal zniszczyła jej karierę

Rosamund Pike urodziła się 27 stycznia 1979 roku w Londynie. Rodzice aktorki związani są z muzyką, więc sztuka towarzyszyła jej od pierwszych dni życia. W kinie zadebiutowała z przytupem jako dziewczyna Bonda. W filmie "Śmierć nadejdzie jutro", u boku Pierce'a Brosnana, Judi Dench i Halle Berry, wcieliła się w równie piękną, co niebezpieczną Mirandę Frost. Świat zachwycił się Brytyjką, a magazyn filmowy "Empire" przyznał jej nagrodę dla najlepszej debiutantki.

W 2005 roku aktorka wystąpiła w filmie akcji Andrzeja Bartkowiaka "Doom". Adaptacja popularnej gry została zmiażdżona przez krytyków i potężnie rozczarowała również widzów. "Doom" był dużą, międzynarodową produkcją studia Universal z budżetem sięgającym 70 milionów dolarów. W kinach zarobił zaledwie niecałe 60 milionów. Kilka lat temu Rosamund Pike przeprosiła fanów gry i za porażkę produkcji obwiniła... samą siebie.

Ofertę zagrania w filmie otrzymała, gdy pracowała na planie "Dumy i uprzedzenia".

"Kiedy kręciłam 'Dumę i uprzedzenie', w moim kapeluszu na polu pośród snopów siana, dostałam telefon z propozycją udziału w filmowej wersji gry 'Doom'" - wspominała w podcaście "How to Fail with Elizabeth Day".

Szybko okazało się, że plan zdjęciowy "Dooma" był zdominowany przez fanów, a ona czuła, że kompletnie się tam nie odnajduje.

"Nagle byłam w filmie z 'The Rockiem' i zorientowałam się, jak bardzo nie nadaję się na gwiazdę kina akcji. Na planie było pełno macho, którzy kochali 'Dooma'. Leżały ciężarki, a każda broń traktowana była jak święta relikwia. Byłam poza strefą komfortu, poza swoją ligą" - opowiedziała.

"Czuję się częściowo winna klapy filmu 'Doom'. Z powodu ignorancji nie potrafiłam zrozumieć, co oznacza ta gra dla fanów. Nie byłam graczką. Nie rozumiałam tego. Gdybym wiedziała to, co wiem teraz, zagłębiłabym się w ten projekt całkowicie i dała mu się pochłonąć" - mówiła kilka lat temu.

To kosztowne niedopatrzenie mogło zaważyć na całej karierze aktorki. Na szczęście jednak udało jej się naprawić złe wrażenie, które po sobie zostawiła. Niedługo później do kin trafiła "Duma i uprzedzenie", a Rosamund Pike miała okazję, by pokazać się od dużo lepszej strony. Kolejne lata były już pełne sukcesów i nagród.