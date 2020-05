"Człowieka z blizną" według scenariusza braci Coen. Kto reżyseruje?

Studio Universal szykuje się do kolejnej ekranizacji powieści Armitage’a Traila "Człowiek z blizną". Najsłynniejszy film na jej podstawie wyreżyserował Brian De Palma, a w roli głównej wystąpił w nim Al Pacino. Tym razem realizacją filmu zajmie się włoski reżyser Luca Guadagnino, twórca głośnych "Tamtych dni, tamtych nocy".

Al Pacino w filmie "Człowiek z blizną" (1983) /materiały prasowe

Najnowszą wersję scenariusza filmu napisali Ethan i Joel Coenowie. Wcześniej pracowali nad nią Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman oraz Paul Attanasio.

Reklama

Przed słynną wersją z Pacino i Michelle Pfeiffer z 1983 roku, adaptację "Człowieka z blizną" nakręcono w 1932 roku.

Książka Traila zainspirowana była biografią Ala Capone'a. Opowiadała o dojściu do władzy i upadku gangstera Tony’ego Camonte’a. Jego kryminalna kariera zaczęła się po zabójstwie bossa mafii z Chicago. Po tym mordzie Camonte zajął się handlem nielegalnym alkoholem w okresie prohibicji.

Dla Guadagnino nie będzie to pierwszy przypadek ponownego przeniesienia na duży ekran legendarnego filmu. W 2018 roku do kin trafiła wyreżyserowana przez niego "Suspiria", remake kultowego filmu Dario Argento.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Suspiria" [trailer] materiały dystrybutora

Plany ponownej ekranizacji powieści Traila pojawiły się w 2001 roku, kiedy pojawiły się doniesienia o przygotowaniach do realizacji filmu "Son of Tony", który miał być sequelem "Człowieka z blizną". W kolejnych latach zdecydowano się na stworzenie nowej wersji adaptacji powieści Traila. Wyreżyserować ją miał Pablo Larrain, a później Antoine Fuqua.

Guadagnino kończy właśnie pracę nad serialem "We Are Who We Are" dla HBO. Wystąpią w nim Alice Braga i Kid Cudi. W dalszych planach reżysera jest remake "Władcy much" oraz druga część "Tamtych dni, tamtych nocy".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Tamte dni, tamte noce" [trailer] materiały dystrybutora