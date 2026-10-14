"Człowiek w Zagrożeniu": cztery konkursy, ponad 70 filmów i reportaży, ważne tematy społeczne

Festiwal Mediów "Człowiek w Zagrożeniu": ważne tematy społeczne oraz wyzwania współczesnego świata

Festiwal Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" w Łodzi od ponad 30 lat pokazuje filmy dokumentalne poruszające istotne tematy społeczne oraz ukazujące wyzwania współczesnego świata. W programie tegorocznej edycji znalazło się 70 filmów dokumentalnych i reportaży, ponad 140 wydarzeń i ponad 70 gości. Festiwal to cztery konkursy z nagrodami. Nagrodę Specjalną im. Krzysztofa Talczewskiego odbierze w tym roku Maciej Drygas, autor m.in. słynnego dokumentu "Pociągi", otwiera się w nowym oknie.

Gala otwarcia festiwalu odbędzie się 14 października o godz. 18:00 w sali Odeon w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, a filmem otwarcia wybrano wstrząsający dokument o konflikcie izraelsko-palestyńskim "NAZA", otwiera się w nowym oknie w reżyserii Yuvala Abrahama i Rachel Szor, nagrodzony Nagrodą Specjalną Jury na MFF w Wenecji. Produkcja pokazuje izraelski system wojskowy oraz mechanizmy podejmowania decyzji dotyczących palestyńskich cywilów w Strefie Gazy.

"To nie jest festiwal wyłącznie filmowy. Pochylamy się także nad tym, jak na rzeczywistość patrzą media. Obok dwóch konkursów filmów dokumentalnych organizujemy też konkursy reportażu - wideo i audio - a wszystkim konkursowym tytułom towarzyszą spotkania z autorami i autorkami" - mówią organizatorzy festiwalu.

"Częściej niż w skali globalnej opowiadamy o konkretnym człowieku. W centrum uwagi stawiamy jego godność, prawa, a z drugiej strony lęki i zagrożenia, z jakimi się mierzy. (...) Pokazujemy również ludzi, którzy w najgorszych okolicznościach zachowują się przyzwoicie, a bywa, że pięknie" - dodają.

"Człowiek obawia się nieznanego, boi się tego, czego nie rozumie, a czasem przenosi lęk na innych. Boi się o siebie, o najbliższych, o świat, w którym przyszło mu żyć. (...) Zależy nam na podejmowaniu prób zrozumienia i porozumienia, na staraniach o przełamywanie uprzedzeń, ignorancji albo zwyczajnej obojętności" - wyjaśniają.

Plakat festiwalu "Człowiek w Zagrożeniu" materiały prasowe

Festiwal Mediów "Człowiek w Zagrożeniu": cztery konkursy, spotkania, imprezy towarzyszące

Podczas festiwalu odbywają się cztery konkursy główne: Konkurs Filmów Dokumentalnych, Konkurs Studenckich Filmów Dokumentalnych, Konkurs Reportaży Audio, Konkurs Reportaży Wideo.

W Konkursie Filmów Dokumentalnych znalazły się tak już głośne filmy, jak m.in. "Bez końca" Michała Marczaka, "Kandydaci śmierci" Macieja Cuske, "Kumotry" Emilii Śniegoskiej, "Magic Hour" Marcina Borchardta, "Silver" Natalii Koniarz czy "Znaki Pana Śliwki" Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka.

Pełną listę prezentowanych filmów znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu "Człowiek w Zagrożeniu".

Pokazy specjalne to z kolei 18 tytułów, m.in. z festiwali Sundance, IDFA, CPH:DOX, Rotterdamu, Tribeki i Ji.hlavy oraz siedem polskich premier. Podczas festiwalu zaplanowano również retrospektywy, spotkania i wystawy.

Część stacjonarna festiwalu odbędzie się w dniach 14-18 października w kinach w Muzeum Kinematografii oraz w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Część online - od 19 do 21 października, wspólnie z festiwalem Kamera Akcja, w ramach sieci współpracy Łódzki Festiwal Filmowy.

Organizatorem Festiwalu Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.