Czerwiec zacznie się mocnym uderzeniem. Netflix ma mocne karty

Oprac.: Patrycja Otfinowska

Początek czerwca okaże się dla fanów mocnego kina wyjątkowo owocny. Nie tylko powrócimy do spraw prowadzonych przez prokuratora Bilskiego, ale też otrzymamy całkiem świeże kino akcji oraz poruszający dokument, który rzuci nowe światło na historię Króla Popu.

"Kobieta z portu"

Film opowiada o śledztwie prowadzonym przez detektyw Annę Ripoll (Candela Peña). W barcelońskim porcie znajduje ona związaną i zakneblowaną kobietę (Ana Rujas), która nie wie, jak się tam znalazła i kim jest. Annie pomaga detektyw Quique Zárate (Pol López). Razem ścigają się z czasem, aby poznać tożsamość ofiary i tajemnice kryjące się w jej pamięci. Film zadebiutuje na platformie 5 czerwca.

"Kolory zła: Czerń"

Już 10 czerwca na ekrany trafi długo wyczekiwana kontynuacja sagi Małgorzaty Oliwii Sobczak, której książki sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 750 tysięcy egzemplarzy. "Kolory zła: Czerń" to kolejna odsłona historii, która podbiła serca czytelników. W głównej roli prokuratora Bilskiego powróci utalentowany Jakub Gierszał. Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety. Podążając tropem niepokojących znaków i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod idyllicznymi fasadami.

"Michael Jackson: Werdykt"

24 kwietnia do kin trafił film "Michael", który przybliżył widzom historię początków kariery króla popu. Choć krytycy ocenili produkcję surowo, widzowie przyjęli ją entuzjastycznie - w serwisie Rotten Tomatoes film otrzymał aż 96 procent pozytywnych ocen od publiczności.

Ciekawą kontrą dla tej produkcji może okazać się trzyczęściowy serial dokumentalny "Michael Jackson: Werdykt", który zadebiutuje 3 czerwca na platformie Netflix. Materiał zawiera wypowiedzi kluczowych uczestników procesu sądowego, odsłania kulisy sprawy Michaela Jacksona i przygląda się jego owianemu kontrowersjami dziedzictwu.

