Czerwiec zacznie się mocnym uderzeniem. Netflix ma mocne karty

"Kobieta z portu"

Film opowiada o śledztwie prowadzonym przez detektyw Annę Ripoll (Candela Peña). W barcelońskim porcie znajduje ona związaną i zakneblowaną kobietę (Ana Rujas), która nie wie, jak się tam znalazła i kim jest. Annie pomaga detektyw Quique Zárate (Pol López). Razem ścigają się z czasem, aby poznać tożsamość ofiary i tajemnice kryjące się w jej pamięci. Film zadebiutuje na platformie 5 czerwca.

"Kolory zła: Czerń"

Już 10 czerwca na ekrany trafi długo wyczekiwana kontynuacja sagi Małgorzaty Oliwii Sobczak, której książki sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 750 tysięcy egzemplarzy. "Kolory zła: Czerń" to kolejna odsłona historii, która podbiła serca czytelników. W głównej roli prokuratora Bilskiego powróci utalentowany Jakub Gierszał. Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety. Podążając tropem niepokojących znaków i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod idyllicznymi fasadami.

"Michael Jackson: Werdykt"

24 kwietnia do kin trafił film "Michael", który przybliżył widzom historię początków kariery króla popu. Choć krytycy ocenili produkcję surowo, widzowie przyjęli ją entuzjastycznie - w serwisie Rotten Tomatoes film otrzymał aż 96 procent pozytywnych ocen od publiczności.

Ciekawą kontrą dla tej produkcji może okazać się trzyczęściowy serial dokumentalny "Michael Jackson: Werdykt", który zadebiutuje 3 czerwca na platformie Netflix. Materiał zawiera wypowiedzi kluczowych uczestników procesu sądowego, odsłania kulisy sprawy Michaela Jacksona i przygląda się jego owianemu kontrowersjami dziedzictwu.