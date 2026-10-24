Czekamy na niego od trzydziestu lat. Sequel kultowego filmu ma kolejne problemy

Stephen Graham był gościem programu "Today Show", gdzie promował nowy serial ze swoim udziałem zatytułowany "Ukryte w ciemności".

W czasie rozmowy został zapytany także o postęp prac nad "Gorączką 2". Od jakiegoś czasu wiadomo bowiem, że aktor zagra jedną z głównych ról w sequelu kultowej produkcji z 1995 roku. Brytyjczyk wcieli się w niej w Neila McCauleya, czyli postać kreowaną w pierwowzorze przez Roberta De Niro.

Graham wyznał, że start prac zaplanowany jest obecnie na styczeń 2027 roku. To kolejne opóźnienie, bowiem poprzedni termin zakładał, że zdjęcia do "Gorączki 2" ruszą w listopadzie tego roku. Czy problemy z rozpoczęciem kręcenia produkcji związane są z ogromnym budżetem filmu, przekraczającym 165 milionów dolarów? Wszystko wskazuje na to, że tak, gdyż według pierwotnego planu "Gorączka 2" miała zostać nakręcona już dawno.

Najlepszy film sensacyjny w historii kina?

Przypomnijmy, że pierwsza "Gorączka" w reżyserii Michaela Manna weszła do kin w grudniu 1995 roku. Fabuła skupiała się na pojedynku między hersztem grupy złodziei Neilem McCauleyem (Robert De Niro) a rozpracowującym go policjantem Vincentem Hanną (Al Pacino). Obaj są mistrzami w swoim fachu i darzą się wzajemnym szacunkiem. Jednocześnie wiedzą, że konfrontacja zakończy się śmiercią jednego z nich.

W pozostałych rolach mogliśmy zobaczyć między innymi: Vala Kilmera, Jona Voighta, Toma Sizemore'a, Ashley Judd i Natalie Portman.

"Gorączka" jest uznawana za jeden z najwybitniejszych filmów sensacyjnych w historii kina. Christopher Nolan przyznaje, że inspirował się nią, tworząc otwarcie "Mrocznego Rycerza".

Imponująca obsada "Gorączki 2"

W nowym filmie zobaczymy oprócz Grahama: Leonardo DiCaprio, Christiana Bale'a, Adama Drivera, Jasona Clarke'a i Odessę Young. Pierwszy z wymienionych ma wcielić się w Chrisa Shiherlisa. W pierwszej części zagrał go Val Kilmer. Z kolei Bale otrzymał rolę Vincenta Hanny. Wcześniej wykreował go Al Pacino.

O udziale Grahama w roli McCauleya mówiono już dawno. Jego angaż miał jednak zależeć od decyzji DiCaprio. Producentom bardzo zależało na zatrudnieniu gwiazdy "Titanica", "Infiltracji" i "Jednej bitwy po drugiej". Zaproponowano mu dwie role: Shiherlisa i McCauleya. Aktor wahał się, ponieważ pierwsza postać ma o wiele więcej czasu ekranowego w sequelu. Ostatecznie zdecydował się jednak na przejęcie roli po Kilmerze. To pozwoliło obsadzić Grahama jako McCauleya.

Graham jest brytyjskim aktorem filmowym i telewizyjnym. Mogliśmy go zobaczyć między innymi w "Przekręcie", "Kompanii braci", "Zakazanym imperium" i "Dobrym chłopcu". Za główną rolę w serialu limitowanym "Dojrzewanie", do którego napisał także scenariusz, otrzymał Emmy i Złoty Glob.

"Gorączka 2": Co wiemy o filmie?

"Gorączka 2" powstanie dla wytwórni United Artists, która należy do Amazon MGM Studios. Budżet wyniesie 170 milionów dolarów. Film wyprodukują Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber i Nick Nesbit. Producentami wykonawczymi zostali Shane Salerno i Eric Roth.

Mann stanie za kamerą filmu. Napisał jego scenariusz na podstawie powieści z 2022 roku, której autorstwo dzieli z Meg Gardiner.

"Gorączka 2" będzie zarówno kontynuacją, jak i prequelem "jedynki" O czym opowiada książka, na podstawie której powstanie?

Następnego dnia po finałowej scenie "Gorączki" Chris Shiherlis zaszywa się w Koreatown, ranny, wpółprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z Los Angeles. W pogoń za nim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna. Kilka godzin wcześniej w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX Hanna zabił wspólnika Shiherlisa, Neila McCauleya. Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Shiherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCauleya, zanim ten zniknie z miasta.

W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw - człowiek niepogodzony ze swą przeszłością - podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy.