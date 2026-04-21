Czekaliśmy na to ponad 20 lat! Gwiazda powróci w kontynuacji hitu

Paulina Gandor

Choć obecnie trwa promocja filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", Anne Hathaway z chęcią udziela komentarzy na temat kontynuacji innego lubianego projektu z jej udziałem. Co wiemy o trzeciej odsłonie "Pamiętnika księżniczki"?

Pierwsza część filmowej adaptacji kultowej serii powieści dla młodzieży "Pamiętnik księżniczki" zadebiutowała w kinach w 2001 roku. Główną bohaterką jest amerykańska nastolatka Mia Thermopolis (w tej roli Anne Hathaway), która odkrywa, że jej ojciec był władcą małego europejskiego królestwa. A to oznacza, że ona jest spadkobierczynią jego tronu. Wkrótce poznaje babcię (Julia Andrews), która zabiera ją ze sobą do Europy, by rozpocząć przygotowania do roli królowej.

W 2004 roku powstała kontynuacja zatytułowana "Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny". Występ w obydwóch filmach otworzył Anne Hathaway drzwi do międzynarodowej kariery aktorskiej. Od tamtej pory hollywoodzka gwiazda nie schodzi z ekranów.

Pogłoski o trzeciej odsłonie hitu pojawiły się już w 2024 roku. Portal Deadline donosił wówczas, że na stołku reżyserskim zasiądzie Adele Lim - malezyjska scenarzystka, która odpowiada m.in. za sukces "Bajecznie bogatych Azjatów" czy bajki "Raya i ostatni smok". Twórczyni ma zastąpić zmarłego w 2016 roku Garry'ego Marshalla, który wyreżyserował wcześniejsze części.

"Jako ogromna fanka oryginalnych dwóch części 'Pamiętnika księżniczki' jestem niezmiernie podekscytowana, że mogę być częścią trzeciej odsłony ukochanej serii" - przekazała Lim w oświadczeniu.

Anne Hathaway potwierdziła, że powróci do roli sprzed lat. W najnowszym wywiadzie dla "Entertainment Weekly" gwiazda poinformowała, że na ten moment trwają pracę nad scenariuszem. Choć projekt nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, aktorka jest świadoma, jak wiele osób marzy o kolejnej odsłonie hitu.

"Nieustannie nad tym pracujemy. 'Diabeł ubiera się u Prady 2' pojawił się nieoczekiwanie i zajął całą przestrzeń" - powiedziała, dodając, że nie było możliwości, by skupić na obu projektach jednocześnie.

"Jeśli nauczyłam się czegoś [z pracy przy kontynuacji filmu 'Diabeł ubiera się u Prady'], to tego, że oczekiwania są bardzo, bardzo wysokie, a jeśli już się za to zabierasz, musisz dać z siebie wszystko" - podsumowała.

