"Pucio": Gwiazdy w adaptacji ukochanej książki

Na widzów czeka wyjątkowe spotkanie z ukochaną przez dzieci i rodziców postacią - tym razem w kinowej odsłonie i z udziałem cenionych artystów. W tytułową rolę Pucia wcieli się Joanna Pach-Żbikowska, a głosu mamie użyczy Małgorzata Socha.

"Mama Pucia ma tysiące różnych spraw i całą rodzinę na głowie. Ma jednak w sobie morze cierpliwości, jest empatyczna i kochana" - mówi Małgorzata Socha. - "Może czasem przydałaby się jej dodatkowa kawa. Ale tak jak każda z nas po prostu - a może i aż - jest mamą" - podkreśla aktorka.

Również w rolach drugoplanowych widzowie usłyszą dobrze znane głosy. W dziadka Pucia wcieli się Artur Barciś, nadając postaci charakterystyczne ciepło i humor. Kompozytorem i producentem muzyki do filmu jest Grzegorz Turnau.

"Muzykę do przygód Pucia starałem się pisać tak, jakby nie wymyślał jej kompozytor, tylko sami bohaterowie. Każdy może przecież - bez względu na wiek i umiejętności - potrącić kilka strun gitary czy ukulele" - zapewnia Turnau. - "Sam wychowywałem się na animowanych filmach, w których muzyka odbijała kształty i kolory przedstawionego świata, nie odciągając uwagi widza od dialogów i zdarzeń. Bardzo zależało mi na utrzymaniu podobnych proporcji. A tak się złożyło, że książeczki o Puciu towarzyszyły od urodzenia mojej wnuczce, więc wszyscy bohaterowie to nasi dobrzy znajomi".

Kino przyjazne najmłodszym

"Pucio" to propozycja filmowa bez ograniczeń wiekowych, przygotowana z myślą o najmłodszych widzach. 45-minutowy zestaw odcinków pozwala dzieciom w komfortowy sposób wejść w świat sali kinowej, a rodzicom daje poczucie, że uczestniczą w wartościowym i bezpiecznym wydarzeniu.

Film jest adaptacją bestsellerowej serii książek autorstwa dr n. hum. Marty Galewskiej-Kustry, z ilustracjami Joanny Kłos, wydawanej przez Wydawnictwo "Nasza Księgarnia". Publikacje od lat wspierają rodziców i dzieci - pomagają w nauce mowy i oswajaniu codziennych emocji.

"'Pucio' w naszym domu był lekturą obowiązkową. Dzięki niemu w mądry i fajny sposób przeszliśmy przez kolejne etapy rozwoju naszych dzieci" - podkreśla Socha. - "Pomimo że książka, a wkrótce także film, są skierowane do maluchów, mam poczucie, że mama Pucia jest głęboko w każdej z nas".

Filmowa odsłona Pucia wiernie oddaje charakter znany z książek - ciepło, uważność i humor, który trafia zarówno do najmłodszych, jak i dorosłych. Twórcy stawiają na spokojną narrację, bliskość rodzinnych relacji i historie osadzone w codzienności dziecka. To kino, które nie przebodźcowuje, lecz zaprasza do wspólnego przeżywania i rozmowy po seansie.

"Pucio" w kinach w całej Polsce od 17 kwietnia 2026 roku.