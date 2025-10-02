Czegoś takiego jeszcze nie było. Ten film wymyka się schematom

Balansujący między thrillerem a dramatem psychologicznym, z nutą nadprzyrodzonej grozy i unikalną narracją, nowy film Stevena Soderbergha, podobnie jak kultowe "Ghost Story", tworzy niezwykłą atmosferę niepokoju i tajemnicy, stając się równie wciągającą i mistrzowsko zrealizowaną opowieścią o rodzinnych sekretach, które coraz wyraźniej przenikają przez ściany domu.

"Presence" to film wyjątkowy - cała historia opowiedziana jest z perspektywy ducha, który nie może opuścić domu. Kamera pokazuje tylko to, co widzi ta niewidzialna obecność, stając się niemym, ale wszechobecnym świadkiem rodzinnych dramatów. Dzięki genialnym zdjęciom samego reżysera (występującego w tej roli pod pseudonimem Peter Andrews), film zyskuje niepowtarzalną atmosferę - klaustrofobiczną, duszną, a zarazem intymną - w której granica między widzialnym a niewidzialnym niemal zanika.



W rolach głównych znana z "Aniołków Charliego" i kultowej serii "Kill Bill" zjawiskowa Lucy Liu oraz Julia Fox, której kreacja zachwyciła w "Nieoszlifowanych diamentach".

Soderbergh, mistrz narracyjnej precyzji, serwuje pełen napięcia portret codzienności zakłóconej przez coś, czego nie widać - ale co z każdym dniem staje się coraz bardziej realne, coraz bardziej namacalne. To opowieść o tym, co niewypowiedziane, skrywane pod powierzchnią - w rodzinie, w domu, w ludzkiej psychice.

"Presence": Opis filmu

Po przeprowadzce do nowego domu na przedmieściach rodzina nabiera przekonania, że nie jest sama. Steven Soderbergh powraca z niepokojącą opowieścią o obecności, która wymyka się zmysłom i burzy codzienność. To intrygujący thriller o tajemnicy ukrytej w czterech ścianach, które zaczynają żyć własnym życiem.

Film w dystrybucji M2 Films, w kinach od 31 października.