Czego Burt Reynolds żałował najbardziej? Prawda wyszła na jaw dopiero teraz!

Zdjęcie nagiego Burta Reynoldsa z papierosem w ustach, leżącego na niedźwiedziej skórze, ozdabiało rozkładówkę miesięcznika "Cosmopolitan" w kwietniu 1972 roku. Numer ten rozszedł się w rekordowym nakładzie 1,5 mln egzemplarzy. Co więcej, wizerunek nagiego Reynoldsa pojawił się później na koszulkach, bieliźnie i różnych gadżetach.

Po czasie aktor bardzo żałował, że odsłonił w sesji aż tak wiele. "Powiedział, że to był największy błąd, jaki popełnił w życiu" - wyznał w niedawnym wywiadzie dla magazynu "Closer Weekly" jego biograf, John Winokur, który pomógł gwiazdorowi napisać książkę "But enough about me".

Reakcja na sesję Burta Reynoldsa

Jak wyjaśnił Winokur, frustracja Reynolda wzięła się stąd, że przez sesję środowisko filmowe zlekceważyło jego ambitną rolę w dramacie "Uwolnienie". Jest to opowieść o tym, jak niewinny spływ kajakowy zamienia się w walkę o przetrwanie. Aktor uważał, że jego kreacja mogłaby pretendować do Oscara, ale członkowie Akademii przyczepili mu łatkę niepoważnego aktora. Musiało minąć 25 lat, nim Reynolds dostał swoją pierwszą nominację do Oscara, za kreację reżysera i producenta filmów porno w dramacie "Boogie nights".

"Chciał mieć wszystko - i sławę, i szacunek. Ale tylko sława przyszła do niego" - podsumował przyjaciel Reynoldsa.

Aktor zmarł w 2008 roku na zawał serca. Miał 82 lata.

