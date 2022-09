Gdy żona zabiera dzieci na wyjazd, pełnoetatowy tata, pierwszy raz od lat mając czas dla siebie, odnawia kontakt z dawnym przyjacielem. Spędzają razem szalony weekend, który niemal wywraca jego życie do góry nogami. Tak w skrócie wygląda fabuła komedii Johna Hamburga. W główne role w filmie wcieli się Mark Wahlberg i Kevin Hart .

Obaj aktorzy związani są z Netfliksem długoterminowymi kontraktami. Ten pierwszy zrealizował już dla streamingowej platformy komedię kryminalną "Śledztwo Spencera". Z kolei ten drugi ma już na koncie zbierający bardzo dobre recenzje miniserial "Szczera prawda", dramat "Ojcostwo", a także komedię akcji "Człowiek z Toronto".



Wideo