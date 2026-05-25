Lupita Nyong'o jako Helena Trojańska w "Odysei" Christophera Nolana

Zbliża się premiera nowej ekranizacji epopei Homera. "Odyseja" Christophera Nolana trafi na ekrany kin 17 lipca 2026 roku. Film kosztował zawrotną sumę 250 mln dolarów, co czyni go najdroższą produkcją Nolana.

W nowej wersji homeryckiej opowieści o podróży Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej wystąpiła plejada hollywoodzkich gwiazd. Głównego bohatera gra Matt Damon, a w produkcji pojawią się również m.in. Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson i Charlize Theron.

Największe emocje wywołało obsadzenie roli Heleny Trojańskiej. Gra ją Lupita Nyong'o, zdobywczyni Oscara za rolę w dramacie "Zniewolony. 12 Years a Slave". Wielu osobom nie spodobało się to, że w "najpiękniejszą kobietę starożytnej Grecji" wciela się czarnoskóra aktorka.

Lupita Nyong'o: "nasza obsada jest reprezentatywna dla świata"

W rozmowie z magazynem "Elle" gwiazda "Czarnej Pantery" postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

"To mitologiczna opowieść. Bardzo popieram intencje Chrisa i jego wersję tej historii. Nasza obsada jest reprezentatywna dla świata. Nie tracę czasu na wymyślanie argumentów na swoją obronę. Krytyka zawsze będzie się pojawiać. (...) Obsada jest taka, jaka jest. Zajmujemy się epicką narracją naszych czasów" - stwierdziła.

O powodach zaangażowania do produkcji Lupity Nyong'o opowiedział również Christopher Nolan.

"Siła i opanowanie były niezwykle ważne dla postaci Heleny. A Lupita sprawia, że wygląda to naturalnie. Jestem pewien, że potrzeba ogromnej dyscypliny i treningu, aby pokazać taką postawę, a jednocześnie wyrazić kipiące w tej postaci emocje. Byłem zdesperowany, żeby nakłonić ją do przyjęcia tej roli" - oświadczył.