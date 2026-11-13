Gunn i Safran zaczęli kierować wytwórnią odpowiedzialną za adaptacje komiksów DC w październiku 2022 roku. Ich planem było zbudowanie kinowego uniwersum podobnego do Marvel Studios. Nie chcieli jednak się spieszyć. Zamiast od razu wprowadzić najbardziej znane postaci pokroju Batmana i Wonder Woman, woleli skonstruować wspólny świat wokół Supermana i konsekwentnie wprowadzanych mniej znanych postaci.

Mieszany odbiór nowego Kinowego Uniwersum DC

Recepcja kolejnych projektów należących do Kinowego Uniwersum DC była różna. "Superman" spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyki, ale na całym świecie zarobił 619 milionów dolarów. Nie była to kwota zwalająca z nóg. "Supergirl" była porażką artystyczną i frekwencyjną. Z kolei "Clayface", horror o genezie jednego z najbardziej znanych przeciwników Batmana, miał średnie opinie i nie okazał się stratny finansowo.

Były też projekty serialowe - dobrze przyjęte, ale niebijące rekordów popularności "Koszmarne komando" i drugi sezon "Peacemakera" oraz będące sukcesem "Latarnie".

David Corenswet jako Superman materiały prasowe

Kto wypada, kto zostaje w "Man of Tomorrow"?

Według dziennikarzy Nexus Point News po przejęciu wytwórni Warner Bros. przez Paramount Skydance Davida Ellisona i utracie stanowiska na rzecz Jeremy'ego Latchama Gunnowi odebrano także prawo do ostatniej wersji montażowej "Man of Tomorrow". Nieoficjalnie podają, że film czekają dokrętki. Wycięte zostaną także sceny z bohaterami, których nowi producenci nie widzą w produkcjach pod ich kierownictwem. Wspomina się o Supergirl (Milly Alcock) i Blue Beetle (Xolo Maridueña).

Niezagrożony ma być z kolei wcielający się w Supermana David Corenswet, którego nowi włodarze DC Studios chcieliby obsadzić w kolejnych filmach. Parasol ochronny nie obejmowałby jednak wszystkich członków obsady skupionych wokół superbohatera.

Co z Batmanem i Wonder Woman?

W filmie miała pojawić się Wonder Woman. Nieoficjalnie mówiło się, że wcieli się w nią Adria Arjona. Ponieważ casting nie został oficjalnie ogłoszony, możliwe, że jej sceny zostaną wycięte lub nagrane z inną aktorką, jeśli zapadnie decyzja o odebraniu jej roli.

Nowi szefowie DC Studios chcieliby zatrzymać Roberta Pattinsona w roli Batmana. Problemem jest jednak osadzenie filmów Matta Reevesa poza Kinowym Uniwersum DC oraz inne plany aktora. Według ostatnich informacji ma on znajdować się w gronie kandydatów do roli Jamesa Bonda. Nie wiadomo także, czy Pattinson zgodziłby się na występy w serii poza trylogią zapoczątkowaną w 2022 roku.

Co z premierą "Man of Tomorrow"?

Dziennikarze Nexus Point News wskazują także, że producentom ma zależeć na tworzeniu dochodowych produkcji. Dlatego chcą skupić się na najpopularniejszych bohaterach i zaangażować do ich ról znane nazwiska. Dziennikarze zaznaczają, że nowy kierunek adaptacji komiksów DC jest właśnie wyznaczany.

Przedstawiciele DC Studios nie odnieśli się do rewelacji Nexus Point News. Premiera "Man of Tomorrow" nie została przesunięta. Film wejdzie do kin 9 lipca 2028 roku.