"Cry Macho": Clint Eastwood jako była gwiazda rodeo

Na 22 października tego roku wyznaczono datę premiery filmu „Cry Macho” - nowej produkcji z Clintem Eastwoodem w roli głównej zatytułowanego. 90-letni gwiazdor jest również reżyserem tego dzieła, do którego scenariusz napisali N. Richard Nash oraz Nick Schenk („Gran Torino”, „Przemytnik”).

Mimo 90-tki na karku, Clint Eastwood nie myśli o emeryturze

Zmarły w 2000 roku N. Richard Nash, współautor scenariusza filmu "Cry Macho", to autor powieści, na motywach której oparty został film. Wydana w 1975 roku książka pierwotnie została napisana właśnie jako scenariusz filmowy. Kiedy Nashowi nie udało się go sprzedać, zamienił scenariusz na powieść.

Akcja filmu rozgrywać się będzie w 1978 roku. Clint Eastwood wcieli się w nim w rolę byłej gwiazdy rodeo i zmęczonego życiem hodowcy koni, Mike’a Milo, który przyjmuje zlecenie od swojego byłego szefa. Chce on, by Mike odebrał jego syna od sprawującej nad nim opiekę matki alkoholiczki. Podróż z chłopcem przez Meksyk w stronę Teksasu naznaczona będzie niespodziewanymi przeszkodami. W trakcie ich pokonywania Mike nauczy chłopaka, co to znaczy być mężczyzną, ale też znajdzie drogę do odkupienia własnych grzechów.



Clint Eastwood rozważał nakręcenie ekranizacji powieści "Cry Macho" już pod koniec lat 90. Podczas festiwalu filmowego w Cannes w 2011 roku ogłoszone zostało powstanie innej ekranizacji książki Nasha, którą miał wyreżyserować Brad Furman ("Prawnik z Lincolna"). W roli głównej w tym filmie miał wystąpić Arnold Schwarzenegger, jednak projekt został odwołany po rozwodzie Schwarzeneggera z jego żoną Marią Shriver.



90-letnia legenda dużego ekranu nie zwalnia tempa i kontynuuje swoją bogatą przygodę z kinem. Zarówno jako aktor, jak i reżyser. Ostatni wyreżyserowany przez niego film, "Richard Jewell" z 2019 roku, zarobił w kinach 44 miliony dolarów. Rok wcześniej Eastwooda można było zobaczyć w roli głównej w opartym na faktach filmie "Przemytnik".