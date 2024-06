Craig w kontynuacji kryminalnego hitu. Jest pierwsze zdjęcie z planu!

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Emocje w związku z kolejną części serii "Na noże" wzrastają! Niedawno poznaliśmy wybitnych aktorów, którzy dołączą do obsady, a dziś możemy zobaczyć postać graną przez Daniela Craiga w nieco odświeżonym wydaniu. Jego wygląd odbiega od tego, co widzieliśmy we wcześniejszych produkcjach.

Zdjęcie Daniel Craig w filmie "Glass Onion" (2022) / materiały prasowe